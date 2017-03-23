20 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководством областного правительства региона, где обсуждались вопросы предстоящего областного субботника, который состоится в апреле, а также капитальный ремонт объектов здравоохранения Подмосковья.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области, на совещании губернатор акцентировал внимание присутствующих на вопросах благоустройства общественных пространств и подготовке к предстоящему общеобластному субботнику.

«Судя по обращениям граждан, которые поступают на почту, в систему «Добродел», вопросы благоустройства для жителей региона являются наиболее актуальными. Я прошу глав муниципалитетов сосредоточиться на плановой, системной, интенсивной работе по наведению порядка, – сказал Андрей Воробьев. – Мы посетили ряд муниципалитетов. Видно, что на улицах наводится порядок. Вместе с тем темп нужно только наращивать, и я обращаю на это внимание».

В ходе совещания также были затронуты вопросы, связанные с капитальным ремонтом объектов здравоохранения.