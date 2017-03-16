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Инаугурация новых сверхтяжелых Печать
16.03.2017 09:59

2 марта в Москве, в Центральном доме ученых РАН на Пречистенке, состоялось значимое событие для всей российской науки – инаугурация названий новых сверхтяжелых элементов, синтезированных в ОИЯИ.

Напомним, Международный союз чистой и прикладной химии (IUPAC) в ноябре 2016 года утвердил названия и символы четырех новых элементов таблицы Менделеева: нихоний (Nh), московий (Mc), теннессин (Ts) и оганесон (Og) – для элементов 113, 115, 117 и 118.

Кстати, всемирная инаугурация стартовала ранее с американского Окриджа, где был «презентован» теннессин (в ней также участвовала делегация ОИЯИ во главе с директором Института академиком Виктором Матвеевым), а завершится она в середине марта в Токио, где будут чествовать нихоний,  получивший свое название в честь Японии.

Элементы 115 (московий) и 118 (оганесон) официально представили мировому сообществу на российском этапе всемирной инаугурации открытых  в Дубне новых сверхтяжелых.

Почетными гостями на торжественной церемонии в российской столице стали министр образования и науки Ольга Васильева и заместитель министра образования и науки, в недавнем прошлом вице-директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Григорий Трубников. Выступая перед  собравшимися,  министр отметила, что полученные названия новых элементов – это показатель достижений отечественной фундаментальной науки.

– Сейчас есть все условия сделать науку ядром развития всего общества, и усилия государства будут направлены на решение этих задач.  Уверена,  что научное сообщество предложит новые амбициозные проекты, как в сфере технологий, так и фундаментальной науки, которые послужат на пользу обществу, – цитируют слова министра образования и науки центральные СМИ.

Церемонию инаугурации новых элементов провела президент Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) профессор Наталья Тарасова. Как она подчеркнула, открытие новых элементов – мечта ученых многих поколений, но удалось это сделать только избранным.

Участниками праздничного события в Москве также стали избранный президент Международного союза теоретической и прикладной физики (IUPAP) Кеннеди Рид, директор Окриджской Национальной Лаборатории Томас Мейсен, директор Ливерморской национальной лаборатории Вильям Гольдштейн, вице-президент РАН Лев Зелёный, президент Российского химического общества им. Д.И. Менделеева Аслан Цивадзе.

На церемонии присутствовали руководители и официальные представители всех ведущих мировых лабораторий, работающих в области синтеза сверхтяжелых элементов, в том числе из США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, конечно же,   из ОИЯИ и Лаборатории ядерных реакций, делегацию которой представляли:  автор открытия, научный руководитель ЛЯР  Юрий  Оганесян, вице-директор ОИЯИ Михаил Иткис и директор ЛЯР Сергей Дмитриев. Кроме того, здесь присутствовали партнеры из российских научных центров и других стран-участниц ОИЯИ.

Научный коллоквиум в рамках церемонии инаугурации открыл вице-директор ОИЯИ, профессор Михаил Иткис. О синтезе новых элементов рассказал академик Юрий Оганесян, а его коллега из Мичиганского государственного университета США профессор Витольд Назаревич посвятил свой доклад 118 элементу – оганесону.  Настоящим подарком присутствовавшим на церемонии стали фильмы о каждом из 118 элементов таблицы Менделеева, сделанные творческой командой университета в Ноттингеме (Великобритания).

Татьяна КРЮКОВА

Фото Игоря ЛАПЕНКО

 
 

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