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Займы - на развитие производства Печать
09.02.2017 09:36

В начале 2017 года Фонд развития промышленности одобрил займы на осуществление проектов двух компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна» в размере 545 млн рублей. 

Среди одобренных проектов – «Фабрика радиотерапевтической техники», которая планирует локализовать в Особой экономической зоне «Дубна» производство медицинских аппаратов для лучевой терапии онкозаболеваний. Реализация проекта позволит на 50% снизить зависимость России от импорта аналогичного оборудования. Инвестиции в проект составляют 597 млн рублей, из которых 245 млн  рублей могут быть предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа.

«Фабрика радиотерапевтической техники» намерена выпускать две модели современных аппаратов лучевой терапии, созданных по технологии американской компании Varian Medical Systems. Модели различаются мощностью излучения и набором функций. Принцип действия одинаковый: аппараты генерируют несколько фотонных или электронных пучков, которые с разных сторон направляются на один и тот же участок организма, пораженный онкологией, не затрагивая при этом здоровые органы и ткани. В точке пересечения пучков раковые клетки подвергаются мощному разрушительному воздействию и сразу гибнут или же уничтожаются иммунной системой пациента.

Проект имеет ярко выраженное социальное значение. Сегодня в отделениях лучевой терапии медучреждений достаточно низкий уровень технического оснащения, около 80% оборудования устарело. Как результат –  очередь на процедуру лучевой терапии достигает 1-1,5 месяцев. Кроме того, погрешность подведения радиационной дозы к пораженному участку организма пациента составляет 30% вместо допустимых 5%. Заемщик Фонда развития промышленности  намерен значительно улучшить данные показатели. Для  реализации  проекта на правобережном участке ОЭЗ резидент планирует построить производственно-складские корпуса общей  площадью 3 000 кв. метров.  Производство медицинских аппаратов должны начать в 2019 году.

Еще один резидент Особой экономической зоны «Дубна»,  компания «Грасис-Тех», на левобережном участке развернет  производство половолоконного нанокомпозитного газоразделительного мембранного модуля. Для осуществления проекта компания построит научно-складской комплекс площадью 6 048 кв. метров. До второго квартала 2018 года планируется завершить капитальное строительство, установку оборудования и с третьего квартала начать выпуск продукции.

Потребители мембранных элементов – компании, представляющие газодобывающую, нефтеперерабатывающую и химическую промышленность. Проект позволит снизить зависимость России от импорта мембранных элементов на 30%. В перспективе часть продукции может быть направлена на экспорт. Стоимость проекта – 698 млн  рублей, из них 300 млн  рублей могут быть предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа.

Светлана ЖУКОВА
 

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