В праздничные дни Рождества Христова в Дубне прошел XIII фестиваль искусств «Серебряная псалтирь». В этом году в рамках фестиваля с 7 по 22 января в муниципальном выставочном зале ДК «Октябрь» проходит выставка изобразительного искусства (живопись и скульптура) студентов и выпускников ведущих московских художественных вузов: МГХПА им. С.Г. Строганова, МГАХИ им. В.И. Сурикова, РАЖВЗ Ильи Глазунова и старинного русского костюма из уникальной коллекции Сергея Глебушкина – известного в России собирателя и исследователя русского народного костюма. На фото – участницы дефиле авторской одежды в народном стиле от лауреата фестиваля Наталии Кученковой (первая слева).

8 января, в день памяти святого царя и пророка Давида, в рамках фестиваля «Серебряная псалтирь» прошел гала-концерт, в котором приняли участие: ансамбль «Ихтис», Галина Пухова и Михаил Приходько, Павел Пиковский, Ирина Горелова, Владимир Топоров, Наталия Сербина, Игорь Петров, студенты музыкального колледжа РАМ им. Гнесиных, самые юные ученики хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», поэт Михаил Михайлов.Впервые в рамках главного фестивального концерта пройдет показ и выставка авторской одежды в народном стиле лауреата фестиваля Наталии Кучёнковой, которая провела мастер-класс по русскому народному плясу и хороводам перед гала-концертом и по его окончании.

14 января в дубненской муниципальной библиотеке семейного чтения (ул.9 Мая,3) выступили барды – дипломант фестиваля «Серебряная псалтирь», автор-исполнитель Ольга Мириджанашвили и Вадим Михедов.

15 января в актовом зале городской администрации состоялась творческая встреча с поэтом и писателем, доцентом Литературного института, автором книг «Небесный огонь», «Грузинская рапсодия», «Поцелуй Иуды», «Тутти», «Пленный херувим» и многих других Олесей Николаевой и клириком храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке города Москвы протоиереем Андреем Ткачевым – ведущим телепередач «На сон грядущим», «Сад божественных песен» и автором книг: «Почему я верю», «Возвращение домой», «Страна чудес», «Путь к жизни», «Человек важнее всего» и многих других. В этот день также прошел мастер-класс по старинным танцам под руководством хореографа Елены Демичевой.

Фестиваль искусств «Серебряная псалтирь» проводится ежегодно в Дубне с 2004 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и стал одним из любимых и значимых культурных и просветительских мероприятий для многих православных христиан. Организаторами фестиваля выступают Дубненско-Талдомское благочиние при поддержке администрации г. Дубны, Объединенного института ядерных исследований, ОАО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я. Березняка, ООО ПК «Экомебель», телеканалов «Дубна» и «Подмосковье 360», газеты «Встреча», салона дверей и окон «Десятка».

Подробности о мероприятиях фестиваля читайте в следующих номерах газеты «Встреча» и в январском номере «Православной встречи».

Елена ЗЛОБИНА, директор фестиваля