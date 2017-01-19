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Страшная авария на улице Большеволжской Печать
19.01.2017 09:41

Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Дубне. Двое детей по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Сейчас устанавливаются причины  произошедшего.  Свидетельства очевидцев и комментарии специалистов – на страницах «Встречи».

На Большеволжской улице произошла крупная авария, в которой погибли люди. «Шевроле авео» с пятью пассажирами вынесло на встречную полосу, после чего его протаранил тяжелый джип. Очевидцем происшествия стал Алексей Журавлев, который одним из первых оказался  на месте и вызвал службы спасения. «Автомобиль «Шевроле» очень быстро ехал, постоянно обгонял автомобили,  я за ним наблюдал от Мельдино, – рассказывает Алексей. – В итоге между нами оказалось несколько машин, и когда я подъехал к месту аварии, столкновение уже произошло. Затем  стали останавливаться и другие машины, за минуту собралось около десяти».

Свидетели сразу стали помогать пассажирам «шевроле»:  кто-то откатил джип, кто-то срезал ремни безопасности, чтобы вытащить из  машины пострадавших. По словам очевидцев, спасатели и «скорая»  приехали очень быстро, через 7-8 минут. Но трем женщинам в «шевроле»  помочь уже было нельзя. Двум из них не было и тридцати.

«Наша бригада, когда прибыла на место, обнаружила труп возле машины и два – внутри, – говорит заместитель начальника ПСО 31 Мособлпожспаса Владимир Аленицкий. – На  заднем  сиденье  находился ребенок, зажатый между дверью и сиденьем. Другого  ребенка забрали до нашего приезда. Мальчика мы вытащили, отогнув дверь, зафиксировали и передали врачам». Второго ребенка – девочку – из расплюснутой машины вытащили очевидцы и увезли в больницу на попутке. Медики говорят, что её состояние при такой перевозке могло ухудшиться.

«Обязательно должна быть сделана иммобилизация пострадавшим, поскольку у них могут быть травмы – внешние, внутренние, которые сразу не видны, – убежден старший врач дубненской подстанции Дмитровской станции скорой помощи Евгений Самошкин. – В данном случае у ребенка, которого забрали, была тяжелая черепно-мозговая травма, перелом костей таза,  и его нельзя было везти на обычной машине. Его надо было перевозить  на щите с оказанием противошоковой терапии».

Джип оказался крепче, чем «шевроле», и его пассажиры почти не пострадали. Для них последствиями аварии стали шок, ушибы и сотрясение мозга.

По предварительным данным,  причиной ДТП стало превышение скорости. Здесь это   дело обычное. Часто водители разгоняются на прямом участке и не успевают сбросить скорость на повороте,  а  затем теряют управление. На этом повороте – плавном, но коварном  – постоянно происходят аварии. Были случаи, когда здесь за один день случалось по три  дорожно-транспортных происшествия.  Дубненские водители хорошо знакомы с особенностями этого участка дороги, а  вот для иногородних он зачастую преподносит неприятные сюрпризы. «На этом повороте надо обязательно сбрасывать скорость, иначе машину начинает «тащить» в сторону, на встречную полосу, – советует водитель с 40-летним стажем Алексей Потапов. – Уже муляж камеры поставили на этом участке дороги, в первое время водители на это реагировали,  приостанавливали движение,  теперь привыкли и опять нарушают скоростной режим».

В итоге – двое детей-дошкольников находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.  В  произошедшем  будут разбираться специалисты. В администрации города созвано внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото с сайта http://vk.com/dubna360
 

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