Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Дубне. Двое детей по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Сейчас устанавливаются причины произошедшего. Свидетельства очевидцев и комментарии специалистов – на страницах «Встречи». На Большеволжской улице произошла крупная авария, в которой погибли люди. «Шевроле авео» с пятью пассажирами вынесло на встречную полосу, после чего его протаранил тяжелый джип. Очевидцем происшествия стал Алексей Журавлев, который одним из первых оказался на месте и вызвал службы спасения. «Автомобиль «Шевроле» очень быстро ехал, постоянно обгонял автомобили, я за ним наблюдал от Мельдино, – рассказывает Алексей. – В итоге между нами оказалось несколько машин, и когда я подъехал к месту аварии, столкновение уже произошло. Затем стали останавливаться и другие машины, за минуту собралось около десяти». Свидетели сразу стали помогать пассажирам «шевроле»: кто-то откатил джип, кто-то срезал ремни безопасности, чтобы вытащить из машины пострадавших. По словам очевидцев, спасатели и «скорая» приехали очень быстро, через 7-8 минут. Но трем женщинам в «шевроле» помочь уже было нельзя. Двум из них не было и тридцати. «Наша бригада, когда прибыла на место, обнаружила труп возле машины и два – внутри, – говорит заместитель начальника ПСО 31 Мособлпожспаса Владимир Аленицкий. – На заднем сиденье находился ребенок, зажатый между дверью и сиденьем. Другого ребенка забрали до нашего приезда. Мальчика мы вытащили, отогнув дверь, зафиксировали и передали врачам». Второго ребенка – девочку – из расплюснутой машины вытащили очевидцы и увезли в больницу на попутке. Медики говорят, что её состояние при такой перевозке могло ухудшиться. «Обязательно должна быть сделана иммобилизация пострадавшим, поскольку у них могут быть травмы – внешние, внутренние, которые сразу не видны, – убежден старший врач дубненской подстанции Дмитровской станции скорой помощи Евгений Самошкин. – В данном случае у ребенка, которого забрали, была тяжелая черепно-мозговая травма, перелом костей таза, и его нельзя было везти на обычной машине. Его надо было перевозить на щите с оказанием противошоковой терапии». Джип оказался крепче, чем «шевроле», и его пассажиры почти не пострадали. Для них последствиями аварии стали шок, ушибы и сотрясение мозга. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости. Здесь это дело обычное. Часто водители разгоняются на прямом участке и не успевают сбросить скорость на повороте, а затем теряют управление. На этом повороте – плавном, но коварном – постоянно происходят аварии. Были случаи, когда здесь за один день случалось по три дорожно-транспортных происшествия. Дубненские водители хорошо знакомы с особенностями этого участка дороги, а вот для иногородних он зачастую преподносит неприятные сюрпризы. «На этом повороте надо обязательно сбрасывать скорость, иначе машину начинает «тащить» в сторону, на встречную полосу, – советует водитель с 40-летним стажем Алексей Потапов. – Уже муляж камеры поставили на этом участке дороги, в первое время водители на это реагировали, приостанавливали движение, теперь привыкли и опять нарушают скоростной режим». В итоге – двое детей-дошкольников находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. В произошедшем будут разбираться специалисты. В администрации города созвано внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото с сайта http://vk.com/dubna360