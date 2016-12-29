Подводя итоги уходящего года, директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев назвал его особенным и для Института, и для города, потому что оба отметили 60-летие со дня своего образования. Кроме того, для ОИЯИ 2016-й завершил семилетний план развития, утвержденный Комитетом полномочных представителей. Виктор Анатольевич акцентировал внимание на важнейших результатах пройденной семилетки. Это и открытие сверхтяжелых элементов: за все время существования ОИЯИ в стенах ЛЯР открыто 11 сверхтяжелых элементов, за последние 15 лет – 6 элементов, пять из которых носят имена, данные их авторами, сотрудниками Института. Среди них самый тяжелый когда-либо наблюдавшийся химический элемент 118, получивший имя академика Оганесяна. Мир с интересом наблюдает за реализацией уникального проекта сооружения сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов НИКА. Задачи, стоящие перед физиками, которые будут проводить на нем эксперименты, – изучение фундаментальных свойств неизвестного пока вида материи, образованной во время рождения Вселенной в результате Большого взрыва. – Мы переходим к новому семилетнему плану, и, считаю, можно смело сказать, что Институт вступает в новую эру своего развития, опираясь на триединство его основ: фундаментальные исследования, международное научное сотрудничество, международная кооперация и мультидисциплинарный подход к исследованиям, – отметил директор ОИЯИ В.А. Матвеев. Завершающийся год для Объединенного института – год больших строек (фабрика сверхпроводящих магнитов, фабрика сверхтяжелых ионов, массовым стало производство оптических модулей для проекта «Байкал»… Создаваемые комплексы опираются на самые современные технологии, таким образом, Институт стал центром самых новейших технологий. Дубненские сверхпроводящие магниты известны всему миру и настолько совершенны, что многие научные центры ориентируются на их использование. Уникальный объект создается на озере Байкал, позволяющий изучить потоки нейтрино, приходящие к нам из глубокого космоса. Астробиология, планетология, ядерная медицина В стенах Института появились новые направления – астробиология, наука о происхождении жизни на земле, в основе которой лежат исследования, использующие ядерно-физические методы, ядерная планетология. Кстати, прибор для обнаружения источника воды и жизни на Марсе на «Куриосити» был создан в ОИЯИ в сотрудничестве с Институтом космических исследований РАН. Уже в одной из лабораторий Объединенного института созданы условия, позволяющие смоделировать почвы различных планет, наличие воды и возможности наличия жизни. Решаются многие проблемы космической медицины, призванной понять не только физиологическую выживаемость организма космонавта, но и влияние космических излучений на высшую нервную деятельность пилотов. На вопрос, появится ли в Дубне центр ядерной медицины, о котором говорили раньше, когда обсуждалось сотрудничество с ФМБА и ситуация с МСЧ №9, руководитель ОИЯИ ответил: – Планируем активно развивать работу в этом направлении, потому что первоначальный опыт, который был получен здесь с использованием существующих циклотронов, очень ценный. В ОИЯИ есть несколько новых проектов, один из них – проект сверхпроводящего синхротрона для протонной терапии – сейчас реализуется по соглашению с китайскими коллегами. Должны очень скоро создать два новых прототипа современных циклотронов медицинского назначения. Один будет смонтирован в Дубне, другой в Китае. И мы по опыту работы этих прототипов будем рекомендовать создание широкой серии подобных циклотронов для использования в клиниках России и стран-участниц ОИЯИ. Мы также ведем работы по производству специальных изотопов медицинского назначения. Важно использовать опыт, имеющийся в Дубне, думаю, приятно сознавать, что физики могут продемонстрировать свою полезность для общества, – подчеркнул директор ОИЯИ В.А. Матвеев. Взаимные наблюдатели – Многоцелевой, многодисциплинарный характер исследований отличает наш научный центр от других научных центров, где происходит средоточие на узком круге проблем. И это очень важно для стран-участниц ОИЯИ, потому что необходимо обеспечить интерес ученых этих стран в работе Института, – подчеркнул академик В.А. Матвеев. – Для этого надо быть готовым предоставить возможности для широких исследований направлений современной науки – ядерной физики, физики высоких энергий. Международное сотрудничество – высочайшая ценность современной цивилизации. Физики разных национальностей находят решение проблем порой гораздо быстрее, чем в узком кругу одного государства. Нам важно, чтобы наши проекты стали составной частью международных программ. Поэтому мы добились того, что и проект НИКА, и проект создания фабрики тяжелых ионов вошли в так называемую дорожную карту в Европе и в мире. Один из примеров объединения усилий и концентрации на общих интересах, что мы имеем статус взаимных наблюдателей. ЦЕРН пригласил ОИЯИ быть наблюдателем их высшего органа управления – Совета ЦЕРНа, и принял предложение стать наблюдателем высшего органа управления ОИЯИ – Комитета полномочных представителей, – заключил Виктор Анатольевич. Расширение горизонтов Как отметил академик Виктор Матвеев, в настоящее время ведутся активные переговоры в отношении расширения горизонтов научного сотрудничества ОИЯИ. Ученые Индии, Китая, Бразилии, Черногории проявляют большой интерес к членству и сотрудничеству с Объединенным институтом. Уже скоро китайские ученые приедут работать в ОИЯИ и будут участвовать в сооружении, а затем и в экспериментах проекта НИКА. В заключение директор ОИЯИ Виктор Матвеев сказал: «Пользуясь случаем, поздравляю многонациональный коллектив Института и всех наших партнеров, которые работают в странах-участницах ОИЯИ, всех жителей Дубны с наступающим Новым годом и грядущим светлым праздником Рождества Христова! Думаю, мы имеем все основания смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом: город наш молодой, он развивается. Будьте здоровы и счастливы!» Татьяна Крюкова Фото Юрия Тараканова