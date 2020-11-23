Осуждена за получение взятки

Дубненский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Оксаны Кашкиной. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий и бездействия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия, бездействие входят в служебные полномочия должностного лица, и оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, бездействию, а равно за общее попустительство по службе).

Суд установил, что подсудимая в неустановленном следствием месте и время, но не позднее июля 2019 года, с целью незаконного корыстного обогащения, приняла решение о систематическом получении денежных средств в размере 7000 рублей ежемесячно, лично в свою пользу от ранее знакомых ей индивидуальных предпринимателей Е. и М., осуществляющих пассажирские перевозки легковым такси, за возможность непривлечения их к административной ответственности в случае выявления различных правонарушений в области обязательных требований к перевозчикам легковым такси на территории г. Дубны.

Е. и М. в рамках имеющейся с Кашкиной договоренности, выполняя требования последней о ежемесячной передаче ей денежных средств, перевели на банковскую карту О. Кашкиной денежные средства на общую сумму 45 500 рублей, то есть в значительном размере.

Г., неосведомленная о преступных намерениях О. Кашкиной, ежемесячно обналичивала поступающие от Е. и М. денежные средства, передавала их Кашкиной, которая распоряжалась ими по своему усмотрению. По приговору суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью в государственных и муниципальных организациях и службах, связанных с исполнением административно-хозяйственных и финансово-распорядительных функций на срок один год.

Государственное обвинение поддерживала прокуратура города Дубны.

Е. и М., будучи лицами, добровольно сообщившими о даче взятки лицу, освобождены от уголовной ответственности в соответствии с примечанием

к ст. 291 УК РФ.

С.В. Чиков, заместитель прокурора города