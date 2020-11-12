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Избран главой района Печать
12.11.2020 08:18

Юрий Васильевич Крупенин – человек в Дубне хорошо известный. В прошлом он руководитель дубненского ОГИБДД, позже возглавлял Центр хозяйственного обслуживания администрации Дубны, а до недавнего времени занимал должность заместителя главы Талдомского г.о., 9 ноября он избран главой городского округа.

Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

 

«Воспринимаю должность главы Талдомского городского округа как высокую честь жить и работать ради интересов Талдомского городского округа, ради интересов жителей», - сказал Юрий Крупенин в своем приветственном слове после завершившегося голосования.

С высокой должностью поздравили Юрия Крупенина депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, председатель Совета депутатов Талдомского округа Михаил Аникеев. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Юрию Васильевичу доверия жителей, а также интересной и плодотворной работы!

Анна Сухая
  		 
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