1636 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 30 октября по 2 ноября, в том числе 556 случаев заболевания – за минувшие сутки. Всего в настоящий момент в Московской области выявлено 87 922 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 627 человек. Выздоровели и выписались из лечебных учреждений или с домашнего режима 65 454 человека.

В нашем городе (по состоянию на 3 ноября) всего выявлено заболевших 557. Прирост за сутки составил 8 случаев. В Дмитрове с начала эпидемии выявлено 1518 заболевших, суточный прирост – 6 человек. В Талдоме зарегистрировано 434 случая. За прошедшие сутки в городе и районе выявлено 14 заболевших.

Добавим, что статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемым Роспотребнадзором по МО. В статистике учитываются граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области и указавшие в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.