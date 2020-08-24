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Мини-ярмарка вакансий Печать
24.08.2020 11:57

27 августа с 11:00 до 12:00 ГКУ МО Дубненский ЦЗН проводит мини-ярмарку вакансий с участием организации ООО «Торгсервис 50» -

магазин низких цен «Светофор» для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категории «инвалид», «предпенсионный возраст» и других категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Мы рады пригласить:

  • соискателей, желающих найти или сменить место работы.

Посетители Ярмарки смогут:

  • пообщаться с работодателем, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;
  • узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;
  • получить консультацию по вопросу трудоустройства;
  • получить информацию о регистрации на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Дата проведения: 27 августа 2020 г.

Время проведения: с 11:00 до 12:00

Адрес и место проведения: читальный зал помещения Муниципального автономного учреждения культуры «Городская библиотека семейного чтения», г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3.

Вход свободный.

Все услуги предоставляются бесплатно.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8 (49621) 2-17-60
  		 
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