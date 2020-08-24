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27 августа с 11:00 до 12:00 ГКУ МО Дубненский ЦЗН проводит мини-ярмарку вакансий с участием организации ООО «Торгсервис 50» -
магазин низких цен «Светофор» для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категории «инвалид», «предпенсионный возраст» и других категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Мы рады пригласить:
- соискателей, желающих найти или сменить место работы.
Посетители Ярмарки смогут:
- пообщаться с работодателем, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;
- узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;
- получить консультацию по вопросу трудоустройства;
- получить информацию о регистрации на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
Дата проведения: 27 августа 2020 г.
Время проведения: с 11:00 до 12:00
Адрес и место проведения: читальный зал помещения Муниципального автономного учреждения культуры «Городская библиотека семейного чтения», г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3.
Вход свободный.
Все услуги предоставляются бесплатно.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8 (49621) 2-17-60