27 августа с 11:00 до 12:00 ГКУ МО Дубненский ЦЗН проводит мини-ярмарку вакансий с участием организации ООО «Торгсервис 50» - магазин низких цен «Светофор» для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категории «инвалид», «предпенсионный возраст» и других категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Мы рады пригласить: соискателей, желающих найти или сменить место работы. Посетители Ярмарки смогут: пообщаться с работодателем, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;

узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;

получить консультацию по вопросу трудоустройства;

получить информацию о регистрации на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Дата проведения: 27 августа 2020 г. Время проведения: с 11:00 до 12:00 Адрес и место проведения: читальный зал помещения Муниципального автономного учреждения культуры «Городская библиотека семейного чтения», г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3. Вход свободный. Все услуги предоставляются бесплатно. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8 (49621) 2-17-60