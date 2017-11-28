Друзья, всем привет! Спешим поделиться с вами отличной новостью! На днях мы договорились с Первым каналом о беспрецедентном подарке для наших горожан ­ до 4 декабря включительно любой желающий может совершенно бесплатно получить от нас билеты на Главное Белое Новогоднее Шоу SnowПати 3 («Снежная вечеринка»), которое проводит телеканал «Музыка первого»! Дима Билан, Ёлка, Нюша, Мот, ВИА Гра, Пицца, Ольга Бузова, ST, Бьянка, ESTRADARADA и многие другие! Концерт состоится 5 декабря (вторник) в СК «Олимпийский». Начало в 18:00 Что потребуется от вас: Получить специальный купон в одном из пунктов выдачи билетов; Вписать в купон свои личные данные: ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона и подпись; Обменять купон на билеты. ВАЖНО: По одному купону можно получить не более 2 билетов. Возрастное ограничение 16+ (при входе на концерт будут спрашивать паспорт). Допуск на концерт только в белой одежде (обязательное требование организаторов). Пункты выдачи билетов: Офис «Телесеть» ­ пр. Боголюбова, 16 Университет «Дубна» ­ все кафедры Лофт­бар «Лимонад» ­ ул. Дачная, 1, строение 4, корпус 2 «АрхиТеатр Media Lounge» ­ ул.Макаренко, 36 (2 этаж, железная лестница с правой стороны здания. Получить можно после 18.00. «ТОК Дубна» ­ в здании БУМа Спортклуб «Легион» ­ рядом с «Лимонадом» С наступающим, Дубна!