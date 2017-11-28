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Спешим поделиться с вами отличной новостью! Печать
28.11.2017 14:30

Друзья, всем привет!

Спешим поделиться с вами отличной новостью!

На днях мы договорились с Первым каналом о беспрецедентном подарке для наших горожан ­

до 4 декабря включительно любой желающий может совершенно бесплатно получить от нас билеты на Главное Белое Новогоднее Шоу SnowПати 3 («Снежная вечеринка»), которое проводит телеканал «Музыка первого»!

Дима Билан, Ёлка, Нюша, Мот, ВИА Гра, Пицца, Ольга Бузова, ST, Бьянка, ESTRADARADA и многие другие!

Концерт состоится 5 декабря (вторник) в СК «Олимпийский». Начало в 18:00

 

Что потребуется от вас:

Получить специальный купон в одном из пунктов выдачи билетов;

Вписать в купон свои личные данные: ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона и подпись;

Обменять купон на билеты.

ВАЖНО:

По одному купону можно получить не более 2 билетов.

Возрастное ограничение 16+ (при входе на концерт будут спрашивать паспорт).

Допуск на концерт только в белой одежде (обязательное требование организаторов).

Пункты выдачи билетов:

Офис «Телесеть» ­ пр. Боголюбова, 16

Университет «Дубна» ­ все кафедры

Лофт­бар «Лимонад» ­ ул. Дачная, 1, строение 4, корпус 2

«АрхиТеатр Media Lounge» ­ ул.Макаренко, 36  (2 этаж, железная лестница с правой стороны здания. Получить можно после 18.00.

«ТОК Дубна» ­ в здании БУМа

Спортклуб «Легион» ­ рядом с «Лимонадом»

С наступающим, Дубна!
  		 
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