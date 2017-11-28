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Друзья, всем привет!
Спешим поделиться с вами отличной новостью!
На днях мы договорились с Первым каналом о беспрецедентном подарке для наших горожан
до 4 декабря включительно любой желающий может совершенно бесплатно получить от нас билеты на Главное Белое Новогоднее Шоу SnowПати 3 («Снежная вечеринка»), которое проводит телеканал «Музыка первого»!
Дима Билан, Ёлка, Нюша, Мот, ВИА Гра, Пицца, Ольга Бузова, ST, Бьянка, ESTRADARADA и многие другие!
Концерт состоится 5 декабря (вторник) в СК «Олимпийский». Начало в 18:00
Что потребуется от вас:
Получить специальный купон в одном из пунктов выдачи билетов;
Вписать в купон свои личные данные: ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона и подпись;
Обменять купон на билеты.
ВАЖНО:
По одному купону можно получить не более 2 билетов.
Возрастное ограничение 16+ (при входе на концерт будут спрашивать паспорт).
Допуск на концерт только в белой одежде (обязательное требование организаторов).
Пункты выдачи билетов:
Офис «Телесеть» пр. Боголюбова, 16
Университет «Дубна» все кафедры
Лофтбар «Лимонад» ул. Дачная, 1, строение 4, корпус 2
«АрхиТеатр Media Lounge» ул.Макаренко, 36 (2 этаж, железная лестница с правой стороны здания. Получить можно после 18.00.
«ТОК Дубна» в здании БУМа
Спортклуб «Легион» рядом с «Лимонадом»
С наступающим, Дубна!