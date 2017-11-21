В соответствии с поручением Территориального подразделения МВД России по вопросам деятельности

в сфере миграции г.о. Дубна, а также в целях выполнения действующего законодательства,

регулирующего предоставление услуг в электронном виде посредством специализированного портала Госуслуг,

с 1 декабря 2017 г. вносятся изменения предоставления услуги:

«Первичный прием документов граждан (кроме граждан, регистрирующихся в индивидуальные жилые дома,

и граждан, выбравших непосредственный способ управления в многоквартирных жилых домах) на регистрацию

по месту пребывания и по месту жительства», оказываемой в подразделениях ООО «ИРЦ «Дубна».