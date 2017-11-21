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21.11.2017 13:45
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В соответствии с поручением Территориального подразделения МВД России по вопросам деятельности
в сфере миграции г.о. Дубна, а также в целях выполнения действующего законодательства,
регулирующего предоставление услуг в электронном виде посредством специализированного портала Госуслуг,
с 1 декабря 2017 г. вносятся изменения предоставления услуги:
«Первичный прием документов граждан (кроме граждан, регистрирующихся в индивидуальные жилые дома,
и граждан, выбравших непосредственный способ управления в многоквартирных жилых домах) на регистрацию
по месту пребывания и по месту жительства», оказываемой в подразделениях ООО «ИРЦ «Дубна».