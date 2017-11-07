Ровно год назад компания «Телесеть» начала предоставлять услугу доступа в сеть Интернет. 16 лет компания ассоциировалась у горожан с кабельным телевидением, но теперь стала и полноценным интернет-­провайдером, пройдя за год путь, на который обычно уходит от 3 до 5 лет. О том, как так вышло и чего удалось добиться за этот период, мы и расскажем в этой статье. С точки зрения большинства пользователей Интернет устроен просто: чтобы подключиться, достаточно включить компьютер и запустить браузер. Мало кто знает, как на самом деле работает сеть, от чего зависит скорость, и почему она иногда падает. Это «незнание» складывается во мнение, что все провайдеры – одинаковые. А раз нет разницы – зачем платить больше? Но ведь есть еще такое понятие, как качество. Именно это понятие мы брали за основу, когда начали строить нашу сеть. На данный момент «Телесеть» является собственником мультисервисной сети широкополосного доступа, которая, в свою очередь, делится на сеть кабельного телевидения (КТВ) и сеть передачи данных (Интернет). Именно благодаря наличию собственной кабельной сети мы в короткие сроки смогли запустить совершенно новую для себя услугу ­ наша сеть доступа к Интернет была построена на базе нашей же сети КТВ. Но для этого кабельную сеть пришлось серьезно модернизировать. Мы полностью избавились от коаксиального кабеля на магистральных линиях между домами, который давал серьезное затухание сигнала, и заменили его оптическим волокном, что на сегодняшний день является мировым стандартом при построении современных сетей. То есть мы не только построили современную сеть передачи данных (Интернет), но и значительно улучшили свою сеть КТВ. Теперь она стала более мощной и надежной. Если в каком­либо из домов, подключенных к нашей сети, случится авария, это никак не скажется на остальных. Сеть была построена по топологии «звезда», с применением технологии «оптика в каждый дом» (оптические линии не зависят друг от друга), что обеспечивает высокую надежность и кратчайший путь от абонента к сети Интернет, а ТВ программы ­ к абоненту. При этом и сами сети КТВ и передачи данных работают автономно друг от друга ­ даже если Интернет пропал, ТВ будет работать. И наоборот. Сейчас в городе практически все провайдеры предлагают IPTV (ТВ по Интернету), то есть вот этой независимости сетей, как у нас, у них попросту нет. Если говорить про Интернет, то все начинается с внешнего канала. Крупные операторы связи предоставляют локальным провайдерам трафик. Дальнейшая нагрузка полностью ложится на плечи провайдера, который «доводит» Интернет до конечного пользователя. Сейчас мы параллельно используем целых четыре внешних канала общей пропускной способностью более 30 Гбит/с. Это обеспечивает бесперебойное оказание услуг и является основой гарантии предоставления заявленной скорости. Центром нашей сети КТВ является головная станция с собственным антенным комплексом. Здесь же расположено и ядро нашей сети передачи данных. И отсюда начинается самое интересное. То, что мы называем своими конкурентными преимуществами. Например, наше ядро оснащено системой противодействия DDoS­атакам и вирусным эпидемиям, уже не раз доказавшей свою эффективность. И это тоже является мировым стандартом. Двигаемся дальше. Магистральная сеть. Взору абонента она недоступна, так как проложена по кабельной канализации. Такой способ прокладки выбран не случайно – это защищает сеть от любых внешних воздействий. Построена данная сеть с использованием коммутаторов, с пропускной способностью до 10 Гбит/с, что обеспечивает нам необходимый запас по части предоставления высоких скоростей. При возникновении соответствующего спроса мы уже сейчас можем предложить нашим абонентам скорость до 1 Гбит/с. Кроме того, все узлы нашей сети оснащены устройствами бесперебойного питания (запас более 12 часов), что обеспечивает непрерывное оказание услуг. Если говорить о кабельном ТВ, то благодаря модернизации мы ушли от всех дополнительных преобразователей, использование которых не позволяло обеспечить сеть КТВ необходимой надежностью. Именно это и называется «оптика в каждый дом», т.е. оптическое волокно проложено непосредственно до дома. Кстати, на сегодняшний день протяженность нашей магистральной сети составляет уже более 40 километров. И продолжает расти. Двигаясь от общего к частному, заходим в дом. В каждом подъезде мы установили гигабитные коммутаторы. Благодаря применяемому способу авторизации по протоколу IPoE все параметры сети присваиваются автоматически, поэтому абоненту не нужно запоминать пароли и дополнительно настраивать роутер или компьютер. Подключил кабель и работай. Кроме того, каждому абоненту мы выделяем отдельный Ethernet­порт. В отличие от других технологий, порт и его пропускная способность не разделяются между несколькими пользователями. Подключение происходит путем прямой прокладки кабеля до квартиры. Кстати, в своих сетях мы используем четырехпарный витой кабель с медной жилой, что обеспечивает лучшую проводимость сигнала. И в том числе благодаря этому мы в состоянии предлагать своим абонентам действительно высокие скорости. Организация доступа в сеть Интернет ­ это не просто «включить компьютер и открыть браузер», а очень сложная система с огромным числом технологических элементов. И есть множество причин, по вине которых у абонента, так или иначе, могут быть проблемы с сигналом. Вы удивитесь, но мировая статистика говорит о том, что подавляющее большинство проблем с Интернетом – на стороне абонента. И наша личная статистика только подтверждает этот факт – в 95% случаев причины неполадок находятся внутри квартиры. Понимая это, вместе с запуском новой услуги мы полностью изменили весь процесс обслуживания. В компании были созданы две новые службы: круглосуточная экспертная техническая поддержка и оперативная сервисная служба. Наша техподдержка оснащена современным программным обеспечением, с помощью которого оператор способен круглосуточно в режиме реального времени проводить мониторинг состояния сети, включая непосредственно состояние абонентского устройства внутри квартиры (роутер). Еще немного статистики: более 40% обращений по ТВ связано с настройкой каналов, а большое количество заявок по Интернету приходится на настройку роутеров, создание аккаунтов в соцсетях и установку антивируса. И для решения всех этих проблем мы создали сервисную службу, которая бесплатно решает проблемы абонентов. Любые проблемы наши специалисты готовы устранить ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных и перерывов на праздники. В среднем на исполнение заявки уходит не более одного дня. То есть, по сути, зачастую наша сервисная служба оказывает даже не техническую помощь, а социальную, так как настройка каналов (если речь идет не о первоначальной настройке при подключении) и тому подобные услуги никогда и нигде не являются обязательными. Мы же делаем это. И делаем совершенно бесплатно. Виктор Воронов,

технический директор компании «Телесеть» На правах рекламы