С отличным настроением вернулись из Волгограда участники народного хореографического коллектива «Калинка» (ДК «Октябрь», руководитель Заслуженный работник культуры Московской области Ирина Яцкова, балетмейстер – Екатерина Брага), где проходил Международный фестиваль­конкурс детского и юношеского творчества «На Волжских берегах».

Участниками фестиваля стали сразу три возрастные группы коллектива – это без малого восемь десятков человек. Культурно – массовый проект «Я могу» – это цикл международных фестивалей и конкурсов детских и юношеских достижений, направленный на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях. Учредитель проекта – творческое объединение «Я могу», Академия танца Бориса Эйфмана (г. Санкт­Петербург). Конкурс проходил в одном из красивейших концертных залов – Царицынском оперном театре. В состав жюри конкурса по хореографии вошли ведущие хореографы Волгограда – Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующая кафедрой хореографии Волгоградского государственного института искусств и культуры, художественный руководитель Волгоградской областной детской филармонии – Татьяна Миронова и главный балетмейстер­постановщик Волгоградского музыкального театра, балетмейстер­постановщик Волгоградского молодежного театра – Елена Щербакова.

Борьба шла между хореографическими коллективами из Владимира, Волгограда, Волжского, Иловни, Харьковкиа Волгоградской области, Кириши Ленинградской области, Санкт­ Петербурга, Таллинна. По итогам конкурсной программы, коллектив «Калинка» стал лауреатом 1 степени в номинации «Эстрадный танец» (дети 7­9 лет); лауреатом 1 степени в номинации «Народный танец» (дети 13 лет и старше); лауреатом 2 степени в номинации «Народный танец» (дети 10­12 лет), а также получил специальный приз – диплом за оригинальные костюмы. Коллективу вручили два сертификата за первые места, дающие право участвовать в других конкурсах проекта «Я могу». После окончания конкурсной программы состоялся круглый стол для руководителей коллективов, на котором обсуждались выступления коллективов, а также проходил мастер­класс.

Поездка дубненских ребят в Волгоград была насыщена всевозможными мероприятиями. Им удалось побывать на обзорной экскурсии «Волгоград – город герой на Волге», автобусной экскурсии «Легенды и были старого Царицына» с посещением музея – заповедника «Старая Сарепта» – бывшего поселения немцев­колонистов 18 века. Ребята посетили Мамаев курган, где услышали интересный рассказ о героическом подвиге русского народа, о страшных днях, которые он пережил и переломном моменте в Великой Отечественной войне, посетили панораму «Сталинградская битва», парк аттракционов, совершили экскурсию по Волге на теплоходе, увидели Волго–Донской канал, памятник Ленину – самый большой в мире, на два метра превышающий памятник Ленину в Дубне.

Большую поддержку и помощь в поездке оказали родители ребят. Коллектив выражает огромную благодарность АО «ГосМКБ «Радуга» в лице генерального директора В.Н. Трусова, АО «ПТО ГХ» в лице генерального директора Т.В. Карягина за оказанную материальную помощь.

Впереди у коллектива «Калинка» новые творческие задумки и свершения. Пожелаем им осуществления этих планов!

Анна Французова