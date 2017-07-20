Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Победа «Калинки» на фестивале в Волгограде PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
20.07.2017 08:02

С отличным настроением вернулись из Волгограда  участники народного хореографического коллектива «Калинка» (ДК «Октябрь», руководитель Заслуженный работник культуры Московской области Ирина Яцкова, балетмейстер – Екатерина Брага), где проходил Международный фестиваль­конкурс детского и юношеского творчества «На Волжских берегах».

Участниками фестиваля стали сразу три возрастные группы коллектива – это без малого восемь десятков человек. Культурно – массовый проект «Я могу» – это цикл международных фестивалей и конкурсов детских и юношеских достижений, направленный на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях. Учредитель проекта – творческое объединение «Я  могу», Академия танца  Бориса Эйфмана (г. Санкт­Петербург). Конкурс проходил в одном из красивейших концертных залов – Царицынском оперном театре. В состав жюри конкурса по хореографии вошли ведущие хореографы Волгограда – Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующая кафедрой хореографии Волгоградского государственного института искусств и культуры, художественный руководитель Волгоградской  областной детской филармонии – Татьяна Миронова и главный балетмейстер­постановщик Волгоградского музыкального театра, балетмейстер­постановщик Волгоградского молодежного  театра  – Елена  Щербакова.

Борьба шла между хореографическими коллективами из Владимира, Волгограда, Волжского,  Иловни, Харьковкиа Волгоградской области, Кириши Ленинградской области, Санкт­ Петербурга, Таллинна. По итогам конкурсной программы, коллектив «Калинка» стал лауреатом 1 степени в номинации «Эстрадный танец» (дети 7­9 лет); лауреатом 1 степени  в номинации «Народный танец» (дети 13 лет и старше); лауреатом 2 степени в номинации «Народный танец» (дети 10­12 лет), а также получил специальный приз – диплом за оригинальные костюмы. Коллективу вручили два сертификата за первые места, дающие право участвовать в других конкурсах проекта «Я могу». После окончания конкурсной программы состоялся круглый стол для руководителей коллективов, на котором обсуждались  выступления коллективов, а также проходил мастер­класс.

Поездка дубненских ребят  в Волгоград была насыщена всевозможными мероприятиями. Им  удалось побывать на обзорной экскурсии «Волгоград – город герой на Волге», автобусной экскурсии «Легенды и были старого Царицына»  с посещением музея – заповедника «Старая Сарепта» – бывшего  поселения немцев­колонистов 18 века.  Ребята посетили Мамаев курган, где услышали интересный рассказ о героическом подвиге русского народа, о страшных днях, которые он пережил  и переломном моменте в Великой Отечественной войне, посетили  панораму «Сталинградская битва», парк аттракционов, совершили  экскурсию по Волге на теплоходе, увидели Волго–Донской канал, памятник Ленину – самый большой в мире,  на два метра превышающий  памятник Ленину в Дубне.

Большую поддержку и помощь в поездке оказали родители ребят.  Коллектив выражает огромную  благодарность АО «ГосМКБ «Радуга» в лице  генерального директора В.Н. Трусова, АО  «ПТО ГХ» в лице  генерального директора Т.В. Карягина за оказанную материальную помощь.

Впереди у коллектива «Калинка» новые творческие задумки и свершения. Пожелаем им осуществления  этих планов!

Анна Французова

 

 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Июля 2017 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 20 Июля (cbr.ru)
byrBYR30.39(-0.06)
usdUSD59.24(-0.13)
eurEUR68.28(-0.12)
uah10 UAH22.83(-0.07)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо