В прошедшем июне и начале июля сразу несколько компаний­резидентов ОЭЗ «Дубна» начали подготовку площадок под строительство собственных объектов. Многие проекты инвесторов нацелены на импортозамещение оборудования и инновационных продуктов в своих сферах деятельности.

После прохождения всех согласований, необходимых для начала строительства, сразу восемь компаний, большинство которых стали резидентами всего полгода назад, на двух участках ОЭЗ «Дубна» активно ведут подготовку к началу строительства собственных объектов. Это «БМК», «Завод автомобильных подшипников № 1», «Новые технологии», «Полекс Бьюти», «РобустКрашер», «ТЭК­электроникс» и «Фабрика ультразвукового оборудования ПСБ­Галс».

­ За два предыдущих года к нам пришли 38 компаний, многие ­ с планами строительства собственных предприятий, ­ говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Все они заключили договор с Управляющей компанией особой экономической зоны, который предусматривает четкие сроки завершения этапов строительства и сдачи объектов в эксплуатацию. Инвесторы заинтересованы в том, чтобы выполнить обязательства, уложиться в обозначенные графики строительства и начать производство своей продукции, которая будет приносить компаниям прибыль. Мы же постараемся, как всегда, оказывать им всяческую помощь и поддержку. А пока на двух участках ОЭЗ резидентам предстоит выполнить внушительный объем подготовительных работ.

Перед каждой компанией стоит своя задача ­ снять и вывезти ненужный грунт, кому­то оградить площадку, подсыпать тысячи кубометров песка, сделать планировку территории и решить множество других вопросов перед тем, как забить первую сваю и уже приступить непосредственно к возведению корпусов.

Многие проекты инвесторов нацелены на импортозамещение оборудования и инновационных продуктов в своих сферах деятельности. Например, социально направленный проект компании «БМК» предполагает разработку и производство оборудования и расходных материалов для диагностики заболеваний человека исключительно на основе отечественных технологий. Это позволит создать конкурентные преимущества, в том числе, за счет снижения стоимости реагентов, сокращения трудоемкости и времени тестирования. В результате реализации проекта резидент планирует занять половину доли рынка оборудования для неонатального скрининга и пренатальной диагностики. В этой продукции заинтересованы медико­генетические центры регионов России, службы скорой помощи, больницы, клинико­диагностические лаборатории. Сегодня для осуществления проекта компания «БМК» ведет подготовку площадки на левом берегу, где будет построен корпус площадью 1 500 кв. метров.

В ближайшее время также на левобережном участке ОЭЗ «Дубна» приступит к подготовке площадки в 5 гектаров компания «ВАЙБОС». Резидент планирует поэтапно построить комплекс зданий общей площадью 25 000 кв. метров. В реализацию проекта будет инвестировано более 1,1 млрд. рублей. При выходе производства на полную мощность компания планирует занять 40% доли российского рынка прецизионных кондиционеров, 15% рынка чиллеров, 35% рынка дизель­генераторов и 10% источников бесперебойного питания. Данное оборудование будет обладать высокими потребительскими свойствами, а его стоимость не превысит импортные аналоги.

Так что строительный бум в ОЭЗ «Дубна» продолжается. На данный момент график работ соблюдается полностью. Уже в конце 2017 года сдать свои корпуса в эксплуатацию намерены 7 компаний. Сразу после установки и испытаний оборудования они начнут производство продукции.

Светлана Жукова