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«Золото» и «бронза» Печать
31.01.2024 15:10

Последние числа января для футбольных команд ФШ «Динамо-Дубна» выдались особенно успешными на спортивные победы: ребята привезли медали и кубки с соревнований, проходивших сразу в нескольких городах Московской области.

 

В турнирах приняли участие футбольные команды ФШ «Динамо-Дубна» 2013 г.р., 2014 г.р. и 2015 г.р. под руководством Кирилла Переверзьева и Максима Костомарова. Состязания проходили в Ногинске, Красногорске и Люберцах, и с каждого турнира дубненские мальчишки привезли домой порцию наград. Так, футболисты 2013/2014 г.р. удостоены «бронзы» на турнире в Ногинске и «бронзы» в Красногорске, а команда 2015 г.р. по результатам турнира удостоена первого места и «золота» в Люберцах.

Поздравляем футболистов и их дружную команду болельщиков с отличным выступлением!
  		 
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