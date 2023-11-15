Спортсменка из Дубны стала бронзовым призёром первенства ЦФО по шахматам. Итак, Мария Малахова - дважды бронзовый призёр Первенства ЦФО по шахматам!

Первенство среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет по классике, рапиду, блицу и решению шахматных композиций проходило с 27 октября по 9 ноября 2023 года в Калуге. В соревнованиях приняли участие 225 участников из 18 регионов нашей страны.

Воспитанница спортивной школы «Дубна» Мария Малахова под руководством тренера Виктора Березина стала дважды бронзовым призёром Первенства ЦФО по шахматам по блицу и классике среди девушек до 15 лет.