В эти дни свой солидный юбилей отмечает дубненское предприятие АО «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова». Ровно восемьдесят лет назад, 10 июля 1939 года, была введена в эксплуатацию первая пусковая очередь нового предприятия. Эта дата и стала днем рождения Дубненского машиностроительного завода. История ДМЗ неразрывно связана с историей развития авиации. Для охраны морских границ Советского Союза, имевших большую протяженность, нужны были гидросамолёты, и в 1935 году Совет Труда и Обороны принял решение о строительстве завода по изготовлению гидросамолетов. Местом для строительства авиационного завода был выбран левый берег реки Волги, в двух километрах от Иваньковской гидроэлектростанции и плотины канала «Москва – Волга». Строительство авиационного завода началось в третьем квартале 1937 года, а 10 июля 1939 года, всего через два года после начала работ, ввели в эксплуатацию первую пусковую очередь завода. 80-летний путь предприятия вписан золотыми буквами в историю развития отечественной авиации и оборонного комплекса страны. Славная история завода №30 (именно под таким названием он запомнился старожилам Дубны), давшего название всей левобережной части города, легла в основу воспоминаний ветеранов ДМЗ. Эти воспоминания мы публикуем на страницах газеты, чтобы еще и еще раз вспомнить, как на новом авиационном заводе создавали опытный гидросамолет МТБ­2, разработанный в ОКБ А.Н.Туполева, и сухопутный скоростной разведчик-бомбардировщик СРБ-55, способный летать со скоростью 600 км/ч. Как в 1951году заводу поручили новое задание – освоить серийное производство крылатых ракет, и как раз это задание определило долгосрочную специализацию производства. 12 октября 1951года на заводе был организован филиал ОКБ-155 А.И. Микояна, впоследствии выросший в самостоятельное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга». Основную загрузку производства составляли ракеты класса «воздух-поверхность», разработчиками которых были МКБ «Радуга» и ОКБ А.И. Микояна. Они были составной частью стратегических комплексов, создаваемых совместно с ОКБ А.Н. Туполева. Вспоминают ветераны завода и о том, как в 1965 году предстояло освоить производство изделия «105», являвшегося составной частью системы «Спираль» в виде орбитального самолета с ракетным ускорителем. Специалисты завода в сотрудничестве с ведущими конструкторскими бюро страны участвовали в разработке и производстве крылатых ракет серии КС, К-10, Х-20М, П-15, КСР-2, КСР-11, Х-28, семейства Х-22, Х-58, Х-59М, Х-55, «Москит», Х-15. На заводе было освоено производство агрегатов планера (фюзеляж, крылья, кили, стабилизаторы, пилоны, носовой обтекатель) сверхзвукового истребителя МиГ-25. Все эти вехи в истории развития Дубненского машиностроительного завода обязательно найдут отражение на страницах «Встречи», а в канун 80-летнего юбилея предприятия мы решили рассказать не только об его истории, но прежде всего о том, чем завод живет сегодня и каким видится его будущее. Наш разговор с генеральным директором АО «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова» Егором Анатольевичем Соловьевым. - Егор Анатольевич, с какими успехами Дубненский машиностроительный завод подошел к столь солидному юбилею? - Завод строился как предприятие оборонной промышленности тогда еще Советского Союза, и до 1994 года мы занимались серийным выпуском больших объемов авиационных крылатых ракет. К сожалению, в силу определенных обстоятельств в 1994 году это производство было остановлено, после чего завод занимался незначительными работами, связанными с ремонтом, изготовлением отдельных авиационных элементов. Но не было большой важной задачи, и сейчас такая задача появилась. Сегодня идет возрождение промышленности, оборонного потенциала страны, и мы близки к тому, чтобы запустить серийный выпуск изделий на более качественном, новом технологическом уровне, после чего сможем вернуться в состояние большого серийного предприятия - важного элемента обороноспособности страны. Для нас это значимый этап. - В настоящее время завод заканчивает освоение нового изделия… - Да, это новая авиационная крылатая ракета. В этом году мы произведем отгрузку первых серийных изделий. Заказчиком выступает Министерство обороны. Причем это не отдельные наработки и элементы, а полноценная серийная продукция, выпускаемая достаточно большими объемами. Это наше будущее на несколько лет. - Техника позволяет выполнить эту задачу? -У нас есть определенный объем оборудования и высококвалифицированные специалисты, и шаг за шагом мы повышаем свой потенциал. Прошла модернизация сварочного оборудования, оборудования термообработки. Если потребуется, будем углублять эту работу. Парк станков достаточно современный, во всяком случае, этого достаточно, чтобы выполнять задачи, которые стоят перед нами сейчас и будут стоять в ближайшем будущем. - В выполнении этого заказа задействованы определенные цеха? - Задействован весь завод. ДМЗ - это завод полного цикла: здесь представлена вся цепочка механической обработки, мы хорошо разбираемся в композитных материалах, есть цеха по сборке агрегатов, сами изготавливаем оснастку – одним словом, это большой многопрофильный завод. И главное, мы завершаем здесь конечный этап сборки. Кроме того, у нас хорошие компетенции в авиации: делаем отдельные элементы авиационного оборудования для компании «Сухой», «Миг», выполняем определенные работы для серийных самолетов, это связано с элементами радиоэлектронной борьбы, с дозаправкой в воздухе и пр. - Показателем стабильности предприятия является объем портфеля заказов. Каковы перспективы у Дубненского машиностроительного завода в плане получения новых контрактов? - Если говорить о перспективах производства, то стоит отметить, что в настоящее время портфель заказов достаточно объемный. Действующий контракт до 2020 года позволяет предприятию в объеме продаж вырасти в несколько раз. Наша задача закрепиться на этом уровне с тем, чтобы в начале следующего года заключить новый контракт, который определит перспективы уже до 2027 года. Заказчиком озвучены объемы и суммы контракта, но определенные процедуры позволят нам подписать его только в следующем году. По крайней мере, перспективы предприятия на ближайшие несколько лет мы отчетливо видим. Кроме того, идет диверсификация, то есть, помимо привычных направлений деятельности, мы осваиваем новые. Два из них развиваются весьма активно. Это работа по беспилотным летательным аппаратам. Нам важно войти в кооперацию с компанией «Кронштадт». Это один из крупнейших изготовителей беспилотников в стране, который сейчас выходит на серию, и мы будем помогать ему производить серийное оборудование. Также идет этап освоения части нового вида продукции. Речь об антеннах космической связи большого диаметра, которые в настоящее время, в том числе Министерство обороны РФ, закупают в Америке и Европе. Мы будем делать отдельные элементы, у нас есть для этого компетенции и наработки. Еще одно направление – это производство гражданской продукции. Мы сотрудничаем с Тверским вагоностроительным заводом по производству «Иволги» - электрички нового класса. Пока выполняем небольшой объем работ, но в планах освоить производство более серьезных агрегатов. - Для выполнения этих заказов необходимо располагать не только парком современной техники, но и высококвалифицированными специалистами… - Прежнему руководству удалось сохранить кадровый потенциал. Сегодня на заводе достаточно высокий средний возраст сотрудников, поэтому стараемся привлекать на предприятие молодежь. Нам удалось возродить Молодежный комитет, который активно включился в работу и даже успел реализовать некоторые идеи. Например, организовали футбольную команду, тренировки которой регулярно проходят на стадионе «Волна», возродили заводскую газету, готовится к выходу второй номер. Все это нацелено на улучшение внутренней атмосферы на предприятии. Второе направление – это взаимодействие с университетом «Дубна» и колледжем «Дубна». Совместно с колледжем будем реализовывать программу подготовки операторов станков с ЧПУ. В настоящее время на предприятии трудятся 1200 человек на площадке в Дубне и еще 450 в филиале ДМЗ во Владивостоке, который работает на оборонку. - Вы оказались на предприятии не в лучшие времена… - До работы на ДМЗ я пять лет был генеральным директором на подобных предприятиях в оборонной промышленности. Эти производства находились даже в более кризисных ситуациях. За моей спиной три завода, которые удалось вывести из состояния холодных цехов, превратив в работоспособные предприятий. К примеру, на одном из таких заводов были отключены электричество и газ. Температура в цехах достигала всего 10 градусов. Не было материалов, чтобы продолжать производство. Сейчас это стабильно работающее предприятие, которое выпускает продукцию и увеличило выручку примерно в полтора раза. - Не жаль оставлять предприятие, которое удалось поднять, вывести из кризисной ситуации? - Не стоит почивать на лаврах. Работа выполнена, и это хорошо. Я бы не сказал, что дубненское предприятие находилось в крайне тяжелой ситуации. Но было много конфликтов, в том числе внутренних, которые я и старался разрешить. Пожалуй, главная проблема, которую до сих пор не удалось преодолеть, - выйти из состояния маленького предприятия и перейти к производству, занимающемуся сборкой изделий. - Вам удалось возродить на заводе систему кооперации. Насколько это важно? - Для начала скажу, что Дубненский машиностроительный завод входит в корпорацию РТИ, которая занимается наукоемкой техникой. РТИ – лидер в области сложных систем, связанных с военной и гражданской радиолокацией. Мы немного не подходим по общей специфике, но стремимся быть ближе. Основная работа, которая в этом направлении происходит, конечно, происходит под эгидой холдинга. Кстати, буквально на днях предприятие участвовало в форуме «Армия-2019», где наш потенциал был представлен в составе стенда РТИ. Что касается возрождения кооперации, то это действительно один из наиболее сложных моментов, который нам удалось реализовать. Появились новые поставщики, как, например, производитель двигателей из Перми, который занимается изготовлением первой ступени космического корабля «Протон». Теперь он изготавливает двигатели для наших изделий. У нас достаточно много партнеров по всей стране – это предприятия Роскосмоса, авиационной отрасли…Это большая кооперация – десятки предприятий. И наше изделие – это труд очень многих людей, не только на ДМЗ, но и по всей стране. - В канун юбилея предприятия какие пожелания адресуете коллективу Дубненского машиностроительного завода? - Пожелаю прежде всего терпения, взаимного уважения и с оптимизмом смотреть в будущее. Задачи перед нами стоят очень сложные, но, уверен, мы их реализуем. Завод является важным звеном обороноспособности страны, у нас большой потенциал, и наша задача этот потенциал реализовать. Я желаю здоровья и благополучия всему коллективу. Впереди у нас интересная, плодотворная работа на благо оборонной отрасли страны. Анна СУХАЯ