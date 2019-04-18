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Cубботник Печать
18.04.2019 00:00

20 апреля в Дубне состоится общеобластной субботник, приуроченный к Празднику труда.

Он станет центральным событием месячника благоустройства, который стартовал в регионе 30 марта по инициативе губернатора Московской области А.Ю.Воробьёва.

Основными площадками для проведения субботника в Дубне станут:

- территория вокруг ДК «Октябрь»;

- комсомольская набережная;

- сквер на улице Жолио-Кюри.

В качестве дополнительной площадки для уборки выбрана территория, примыкающая к мемориальному комплексу «Братские могилы». Во дворах жилых домов проведением субботника занимаются управляющие компании и ТСЖ.

Приглашаем всех дубненцев к участию в субботнике!

Время проведения: с 10:00 до 14:00.
  		 
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