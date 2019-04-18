Cубботник 20 апреля в Дубне состоится общеобластной субботник, приуроченный к Празднику труда. Он станет центральным событием месячника благоустройства, который стартовал в регионе 30 марта по инициативе губернатора Московской области А.Ю.Воробьёва. Основными площадками для проведения субботника в Дубне станут: - территория вокруг ДК «Октябрь»; - комсомольская набережная; - сквер на улице Жолио-Кюри. В качестве дополнительной площадки для уборки выбрана территория, примыкающая к мемориальному комплексу «Братские могилы». Во дворах жилых домов проведением субботника занимаются управляющие компании и ТСЖ. Приглашаем всех дубненцев к участию в субботнике! Время проведения: с 10:00 до 14:00.

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