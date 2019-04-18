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20 апреля в Дубне состоится общеобластной субботник, приуроченный к Празднику труда.
Он станет центральным событием месячника благоустройства, который стартовал в регионе 30 марта по инициативе губернатора Московской области А.Ю.Воробьёва.
Основными площадками для проведения субботника в Дубне станут:
- территория вокруг ДК «Октябрь»;
- комсомольская набережная;
- сквер на улице Жолио-Кюри.
В качестве дополнительной площадки для уборки выбрана территория, примыкающая к мемориальному комплексу «Братские могилы». Во дворах жилых домов проведением субботника занимаются управляющие компании и ТСЖ.
Приглашаем всех дубненцев к участию в субботнике!
Время проведения: с 10:00 до 14:00.