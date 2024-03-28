Трунтова Любовь Александровна (30.09.1992 - 22.03.2024)

22 марта, в черный день для нашей страны, трагически оборвалась жизнь нашей молодой и талантливой коллеги, Любы Трунтовой… Она, вместе с более чем сотней ни в чем не повинных наших сограждан, пала жертвой преступного, кровавого фанатизма и бессмысленной жестокости!

Любовь Александровна Трунтова родилась в Дубне, в 2009 году окончила гимназию, затем Московский институт электронной техники и в декабре 2015 года начала работать в Научно-экспериментальном отделе комплекса спектрометров ИБР-2 ЛНФ. Благодаря инициативности и трудолюбию она стала высококлассным специалистом, одним из ведущих разработчиков группы информационных технологий.

Проявленные Любовью Александровной высокие деловые качества позволили поручить ей ответственную работу по подключению спектрометров к центральному хранилищу экспериментальных данных ЛНФ с полномочиями администратора. С этой задачей она также успешно справилась. Люба является соавтором четырёх научных публикаций, результаты которых докладывались на конференциях различных уровней и отражены в двух свидетельствах о государственной регистрации созданных ею программ. Многообещающим было и начало ее научно-педагогической деятельности. В осеннем семестре 2023 г. она подготовила и провела курс «Введение в Python» для магистрантов УНЦ ОИЯИ.

Люба была неординарным человеком. Скромная по натуре, она на самом деле обладала огромным интеллектуальным потенциалом, который постепенно раскрывался и блистал новыми гранями.

Жизнь Любови Александровны Трунтовой трагически оборвалась в самом расцвете творческих сил, она погибла вместе с многими жертвами этого преступного и бесчеловечного террористического акта. Безвинно погибших вместе с нами оплакивает вся Россия. Память о них, память о нашей дорогой Любе, надолго сохранится в сердцах соотечественников! Нам будет очень не хватать молодой, талантливой и красивой Любы, жизнь которой подло и бессмысленно отняли равнодушные к судьбам людей фанатичные преступники…

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Любы и хотели бы заверить их в том, что они всегда могут рассчитывать на нашу помощь.

Коллектив Лаборатории нейтронной физики