Временно исполняющий полномочия главы Администрации нашего города М.А. Тихомиров вместе с сотрудниками профильных подразделений Администрации встретился с представителями многодетных семей, получивших бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

Вопросов к Администрации у дубненцев накопилось немало. Самый главный - о проведении коммуникаций к участкам. В Юркино, где, собственно, и состоялась встреча, уже стоят первые 40 домов. Однако вопрос инженерных коммуникаций и дорог пока еще не решен.

Как отметил Максим Андреевич, комментируя ситуацию в целом, электричество к поселку многодетных проведено еще в 2021 году. Нынешним летом специалисты Мособлгаза приступят к прокладке газопровода, и к концу года появится возможность подключать домовладения к газу.

- С водоснабжением ситуация несколько сложнее, - подчеркнул М.А. Тихомиров, - через два-четыре года, раньше никак. Заявка в министерство уже подана.

На встрече также обсудили вопрос обустройства подъездных путей. Как было отмечено, дорожное полотно вначале будет щебеночным, но с отводными канавами. На начальном этапе будет обустроен участок длиной три километра из десяти необходимых. И тут представители Ассоциации многодетных должны окончательное определиться, какой именно участок дороги должен быть построен в первую очередь.

По материалам пресс-службы Администрации Дубны