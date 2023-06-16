Именно так назывался первый ремесленный фестиваль, который прошел на набережной в районе арт-площадки «Солнечная система» в минувшие выходные. Несколько десятков мастериц представляли результаты своего труда, творчества, таланта. Тут и мыло ручной работы, и свечи, и украшения, вязаные вещи и предметы интерьера, стильные сумочки, игрушки и даже сладости… Обилие всех этих предметов ручной работы наталкивает уже в первые же минуты перемещения вдоль витрин и прилавков на одну единственную мысль: «До чего же талантливые и творчески богатые люди живут на нашей земле!».

На фестиваль приехали (помимо самих дубненцев) ремесленники из Вербилок, Дмитрова, Долгопрудного, Лобни, Икши, Химок и других городов. Объединила всех этих творческих людей организатор фестиваля Виктория Рудинская - руководитель сообщества ремесленников Дубны.

В «Город мастеров» заглянул и врип главы Администрации Дубны Максим Тихомиров. «Вместе с организатором фестиваля Викторией Рудинской прошел по всем точкам и остался под большим впечатлением, - отметил он. -

В каждое изделие вложена душа! Изначально в дубненском сообществе было 20 человек, кто своими руками создавал удивительную продукцию. Сегодня их уже больше 220. Всё больше и больше ремесленников вливается в дубненское сообщество. И это здорово! А мы со своей стороны готовы оказать всяческую поддержку малому бизнесу и нашим самозанятым».

Особенную атмосферу фестивалю придало выступление ансамбля русской песни «Ярило» из Истры. Также в рамках фестиваля прошли мастер-классы, на которых дубненцы могли освоить азы художественного и прикладного творчества и собственными руками смастерить что-то нужное, интересное и, главное, побуждающее к дальнейшему рукоделию и ремеслу.

Анна Владимирова

Фото пресс-службы Администрации Дубны