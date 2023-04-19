Сотрудники Объединенного института ядерных исследований на прошлой неделе также дружно вышли на субботник.

Они привели в порядок не только территорию площадок Института, но также убрали прилегающие к административным зданиям ОИЯИ городские улицы. Солнечная погода в этом году - тоже хороший помощник: трудиться можно весь день да и еще с каким настроением!

Кучки за кучкой, мешок за мешком - мусора набрали, нагребли немало. Зато тротуары, газоны, лужайки стали заметно опрятнее и чище. Спасибо каждому сотруднику Института и всем горожанам, которые в эти дни выходят на уборку города и помогают делать его более ухоженным и чистым!

Подготовила Людмила Петрова