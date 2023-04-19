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19.04.2023 11:44

Стартовало голосование по выбору территории для масштабного благоустройства в 2024 году. Оно будет проводиться по национальному проекту «Жильё и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

Дубненцам предлагают выбрать один из двух вариантов:

  • сквер на улице Сахарова;
  • сквер у бассейна «Карасик» и сквер им. П.А. Журавлёва.

Важно, что жители вовлечены в формирование проектов благоустройства. Благодаря активному участию горожан уже кардинально преобразился пустырь за «Терминалами».

Выбрать следующую приоритетную территорию для благоустройства можно до 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги».

 
  		 
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