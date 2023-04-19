Стартовало голосование по выбору территории для масштабного благоустройства в 2024 году. Оно будет проводиться по национальному проекту «Жильё и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

Дубненцам предлагают выбрать один из двух вариантов:

сквер на улице Сахарова;

сквер у бассейна «Карасик» и сквер им. П.А. Журавлёва.

Важно, что жители вовлечены в формирование проектов благоустройства. Благодаря активному участию горожан уже кардинально преобразился пустырь за «Терминалами».

Выбрать следующую приоритетную территорию для благоустройства можно до 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги».