Доброе дело 12 апреля в Московской области прошли мероприятия, приуроченные к годовщине старта акции «Доброе дело» по сбору помощи для участников СВО. Акция «Доброе дело» инициирована учениками областной гимназии имени Е.М. Примакова Одинцовского г.о. и поддержана губернатором Подмосковья А.Ю. Воробьёвым. Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирали в школах, молодежных и волонтерских центрах Подмосковья, к сбору активно подключились представители бизнес-сообщества. Дубна также присоединилась к акции. Основной пункт сбора помощи в нашем городе расположился в молодежном центре «Инициатива». Были собраны 54 коробки с консервами, чаем, кофе, кондитерскими изделиями, гигиеническими принадлежностями, письмами и другими вещами. 13 апреля собранные посылки были отправлены в региональный распределительный центр.

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