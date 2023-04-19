СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Доброе дело Печать
19.04.2023 11:43

12 апреля в Московской области прошли мероприятия, приуроченные к годовщине старта акции «Доброе дело» по сбору помощи для участников СВО.

Акция «Доброе дело» инициирована учениками областной гимназии имени Е.М. Примакова Одинцовского г.о. и поддержана губернатором Подмосковья А.Ю. Воробьёвым.

 

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирали в школах, молодежных и волонтерских центрах Подмосковья, к сбору активно подключились представители бизнес-сообщества.

Дубна также присоединилась к акции. Основной пункт сбора помощи в нашем городе расположился в молодежном центре «Инициатива». Были собраны 54 коробки с консервами, чаем, кофе, кондитерскими изделиями, гигиеническими принадлежностями, письмами и другими вещами.

13 апреля собранные посылки были отправлены в региональный распределительный центр.
  		 
< Апреля 2023 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)