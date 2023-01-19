Совет директоров

На заседании Совета директоров градообразующих предприятий глава города Сергей Куликов рассказал об участии Дубны в федеральных и региональных программах, о планомерной деятельности, направленной на улучшение ситуации в разных сферах городской жизни. Участники встречи обсудили итоги социально-экономического развития наукограда в 2022 году, высказали свои предложения.

Председатель Совета директоров Владимир Трусов прокомментировал результаты преобразований, подчеркнув их значение для плодотворной работы научно-промышленного комплекса города.

- Отрадно видеть, что для развития Дубны используются все возможности, в первую очередь президентские и губернаторские проекты, - отметил он.

Так, более 150 семей дубненцев подали заявки на подключение домов к газу по проекту социальной газификации.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» обустроены сквер за Терминалами, пляж на озере в парке семейного отдыха и водоем на Коммунальном проезде.

Для молодежи оборудуется скейт-парк на Черной речке. Полностью реконструирован стадион школы №5, где теперь могут заниматься спортом не только ученики, но и жители соседних домов.

По дороге к мемориальному комплексу на Большой Волге оформлена Аллея героев: частично за счет средств, собранных на ежегодном Дне благотворительного труда.

В прошлом году проведен капитальный ремонт дорожного полотна на улицах Парковой, 8 Марта и Шевченко, заасфальтированы три подъезда к СНТ: «Чайка», «Мичуринец», «Весна». Приведены в порядок 15 тротуаров, из которых 11 сделаны с нуля.

Для всесезонного обслуживания города закуплена новая коммунальная техника в МБУ «ЖКУ».

За 2022 год были капитально отремонтированы 55 систем в 25 многоквартирных домах. План работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах на 2023 год: 121 система в 33 МКД.

Нельзя не отметить, что в значительной степени уверенному движению вперед способствует консолидация городского сообщества, конструктивный диалог власти и бизнеса, слаженные действия для решения первоочередных задач.

Преобразования коснулись и Комсомольской набережной - одного из любимых мест отдыха жителей и самое посещаемое туристами в правобережной части Дубны. Реконструкция проводится по инициативе Общественной палаты и Совета директоров градообразующих предприятий. С наступлением теплого сезона эта работа будет продолжена.

Очень остро в наукограде стоит жилищный вопрос. Руководители предприятий понимают масштаб проблемы: с обеспечением комфортным жильем напрямую связано привлечение высококвалифицированных специалистов на производство, в научные организации, особую экономическую зону (кстати, одну из лучших в России).

Совместно с главой города, Правительством Московской области при поддержке губернатора региона Андрея Юрьевича Воробьева Совет директоров предпринимает все шаги к увеличению темпов жилищного строительства. Это необходимо для формирования кадрового потенциала, для расселения ветхих и аварийных домов и создания комфортной городской среды.

В целях комплексного развития, включающего создание всей необходимой инфраструктуры, в том числе социальной, планируется строительство на ул. Тверской - Октябрьской, ул. Вернова, ул. Дачной, Заречной, Интернациональной и Дачном переулке, ул. Железнодорожной - Вокзальной, на территории, прилегающей к левобережному участку Особой экономической зоны «Дубна». В данный момент на обоих берегах возводятся многоэтажные дома с суммарным количеством квартир 931. Но этого явно недостаточно, желающих переехать в наукоград или улучшить жилищные условия гораздо больше.

В Дубне действительно высокий уровень жизни и прекрасные природные условия, но и потребности населения год от года растут. Жители становятся более требовательными к благоустройству, состоянию и уборке дорог, тротуаров, парковок, дворов. Есть запрос на новые, современные детские и спортивные площадки, на дополнительное озеленение улиц...

- Мы заинтересованы в том, чтобы наша Дубна сохраняла свою ауру высокоинтеллектуального города, являясь центром передовой науки, новаторских инженерных и конструкторских идей, драйвером экономики, - подчеркнул глава Дубны С.А. Куликов. - И при этом соответствовала ожиданиям по степени комфорта и ухоженности, по доступности и качеству образования, медицинского обслуживания, культурных, спортивных, досуговых мероприятий. Это важно для каждого жителя. Это важно для нашего общего будущего. И руководители градообразующих предприятий готовы помогать в дальнейшем развитии любимого города.

По информации

Совета директоров градообразующих предприятий Дубны