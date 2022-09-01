В Дубне проходит сбор подписей под обращением к Президенту РФ В.В.Путину и губернатору МО А.Ю.Воробьеву за сохранение полностью общедоступными рекреационными территориями Ратмино, оз. Лебяжье, городских лесов с полным мораторием на возведение на них объектов капитального строительства и передачу в аренду и частную собственность. Ознакомиться с текстом обращения и оставить под ним свою подпись можно по следующим адресам: Институтская часть города Кафе «Кондитерское» у вокзала «Дубна»;

«Пиццерони», ул. Вавилова, д. 9/16 (с 11:00 до 23:00);

Бар «Кружка», ул. Жолио Кюри, д. 17а. Большая Волга Салон красоты «Софи», пр. Боголюбова, д. 21;

«Пиццерони», пр. Боголюбова, д. 19а;

Клиника «Мед+Эксперт», ул. Большеволжская, д.1;

Кафе «Чайниковъ», ул. Попова, д. 10;

«ЗооДубна», пр. Боголюбова, д. 31. Черная речка Кофейня «La Bicicleta»;

Компьютерный клуб «RightSide», ул. Вернова, д.9;

Магазин дверей «Десятка», пр. Боголюбова, д.20;

Бар «Свои», ул. Вернова, д. 5;

Бар «Прощай, оружие!», пр. Боголюбова, д. 26. Левый берег Магазин «Сервак», ул. Тверская, 9, вход со стороны ул. Свободы;

«Пиццерони», ул. Центральная, д. 7а;

Магазин «Игрушки», ул. Тверская, д. 12.