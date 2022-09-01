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01.09.2022 02:40

В Дубне проходит сбор подписей под обращением к Президенту РФ В.В.Путину и губернатору МО А.Ю.Воробьеву за сохранение полностью общедоступными рекреационными территориями Ратмино, оз. Лебяжье, городских лесов с полным мораторием на возведение на них объектов капитального строительства и передачу в аренду и частную собственность. Ознакомиться с текстом обращения и оставить под ним свою подпись можно по следующим адресам:

 

Институтская часть города

 

  • Кафе «Кондитерское» у вокзала «Дубна»;
  • «Пиццерони», ул. Вавилова, д. 9/16 (с 11:00 до 23:00);
  • Бар «Кружка», ул. Жолио Кюри, д. 17а.

 

Большая Волга

 

  • Салон красоты «Софи», пр. Боголюбова, д. 21;
  • «Пиццерони», пр. Боголюбова, д. 19а;
  • Клиника «Мед+Эксперт», ул. Большеволжская, д.1;
  • Кафе «Чайниковъ», ул. Попова, д. 10;
  • «ЗооДубна», пр. Боголюбова, д. 31.

 

Черная речка

 

  • Кофейня «La Bicicleta»;
  • Компьютерный клуб «RightSide», ул. Вернова, д.9;
  • Магазин дверей «Десятка», пр. Боголюбова, д.20;
  • Бар «Свои», ул. Вернова, д. 5;
  • Бар «Прощай, оружие!», пр. Боголюбова, д. 26.

 

Левый берег

 

  • Магазин «Сервак», ул. Тверская, 9, вход со стороны ул. Свободы;
  • «Пиццерони», ул. Центральная, д. 7а;
  • Магазин «Игрушки», ул. Тверская, д. 12.

 
  		 
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