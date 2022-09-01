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01.09.2022 02:40
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В Дубне проходит сбор подписей под обращением к Президенту РФ В.В.Путину и губернатору МО А.Ю.Воробьеву за сохранение полностью общедоступными рекреационными территориями Ратмино, оз. Лебяжье, городских лесов с полным мораторием на возведение на них объектов капитального строительства и передачу в аренду и частную собственность. Ознакомиться с текстом обращения и оставить под ним свою подпись можно по следующим адресам:
Институтская часть города
- Кафе «Кондитерское» у вокзала «Дубна»;
- «Пиццерони», ул. Вавилова, д. 9/16 (с 11:00 до 23:00);
- Бар «Кружка», ул. Жолио Кюри, д. 17а.
Большая Волга
- Салон красоты «Софи», пр. Боголюбова, д. 21;
- «Пиццерони», пр. Боголюбова, д. 19а;
- Клиника «Мед+Эксперт», ул. Большеволжская, д.1;
- Кафе «Чайниковъ», ул. Попова, д. 10;
- «ЗооДубна», пр. Боголюбова, д. 31.
Черная речка
- Кофейня «La Bicicleta»;
- Компьютерный клуб «RightSide», ул. Вернова, д.9;
- Магазин дверей «Десятка», пр. Боголюбова, д.20;
- Бар «Свои», ул. Вернова, д. 5;
- Бар «Прощай, оружие!», пр. Боголюбова, д. 26.
Левый берег
- Магазин «Сервак», ул. Тверская, 9, вход со стороны ул. Свободы;
- «Пиццерони», ул. Центральная, д. 7а;
- Магазин «Игрушки», ул. Тверская, д. 12.