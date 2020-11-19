1 2 ноября не стало Петра Константиновича Лырщикова.

Петр Константинович родился 17 июля 1946 года в деревне Павловское Домодедовского района Московской области.

В 1964 году окончил Московский авиационный техникум им. Н.Н. Годовикова с присвоением квалификации «техник­механик» по специальности «летательные аппараты». В 1972 году окончил Московский автомобильно­дорожный институт с присвоением квалификации «инженер­механик» по специальности «гидропневмоавтомат и гидропривод».

Вся жизнь Петра Константиновича была тесно связана с авиастроением. Он является автором более 50 научных трудов и 21 изобретения.

Петр Константинович возглавлял Дубненский машиностроительный завод в непростое время для страны и завода время с 1991 по 1997 год. Благодаря его усилиям и грамотному руководству основной коллектив предприятия был сохранен, а сам завод был обеспечен заказами. В 1997 году Петр Константинович был назначен председателем Совета директоров Дубненского машиностроительного завода. Семнадцать лет с 2000 по 2017 год занимал должность помощника Генерального директора по совместительству.

Петр Константинович был неоднократно отмечен наградами и благодарностями, в 1988 году ему была присуждена Государственная премия СССР за соавторство в создании СУ­25.

Коллектив АО «ДМЗ» имени Н.П. Федорова» выражает глубокие соболезнования родным и близким Лырщикова Петра Константиновича в связи с его кончиной. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.