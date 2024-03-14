5 марта в Иркутске состоялось рабочее совещание, на котором был рассмотрен статус проекта Байкальского нейтринного телескопа Baikal-GVD. Обсуждались перспективы увеличения объема установки проекта Baikal-GVD и возможности по расширению коллаборации проекта. Вниманию участников был представлен проект федеральной программы в области физики нейтрино. Кроме того, были озвучены планы по развитию инфраструктуры байкальской территории и междисциплинарных исследований на озере Байкал.

В мероприятии приняли участие представители вузов, задействованных в работах по реализации мегасайенс-проекта Baikal-VD: Московского, Новосибирского, Кабардино-Балкарского государственных университетов и Томского политехнического университета. Совещание было организовано совместными усилиями Объединенного института ядерных исследований, Института ядерных исследований РАН, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Иркутского государственного университета.

Одной из ключевых тем встречи стала разработка Федеральной научно-технической программы исследований в области физики нейтрино и астрофизики частиц в России. Как сообщил ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, проект программы был разработан в 2022 году и в 2023 году одобрен Минобрнауки России.

«Верхнеуровневая цель этой программы - нахождение России к 2030 году среди пяти ведущих стран в области исследований по физике нейтрино и астрофизике частиц. В программу входят как фундаментальные, так и прикладные исследования, отдельная тематика по астрофизике и поиску темной материи, а также подготовка кадров», - отметил Владимир Шевченко.

Строительство Байкальского нейтринного телескопа и достижение им объема 1,5 - 2 км3 определено в качестве важнейшей задачи программы. Также среди ключевых результатов реализации программы - развертывание установки TAIGA на площади 10 км2, создание Большого Баксанского нейтринного телескопа массой 10 килотонн.

В основу программы легли обобщенные предложения, разработанные семью научными центрами и пятью университетами. ОИЯИ и НИЦ «Курчатовский институт» стали головными организациями в реализации программы. Рабочая группа по подготовке первоочередных проектов нейтринной программы включает в себя представителей ИЯИ РАН, НИЦ «Курчатовский институт», МИФИ, МГУ и ОИЯИ. Со стороны Объединенного института в работе группы принимает участие заместитель директора ЛЯП ОИЯИ Дмитрий Наумов. В настоящий момент организации - участники нейтринной программы РФ, в том числе ОИЯИ, участвуют в конкурсе на гранты Минобрнауки России.

Директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников предложил разработать дорожную карту программы. «ОИЯИ в рамках своей новой семилетней программы развития определил приоритетность развития как установки Baikal-GVD, так и низкофоновых экспериментов в области нейтринной физики и реакторной нейтринной тематики», - подчеркнул он.

Выразив благодарность Правительству РФ за поддержку программы, Григорий Трубников отметил расширение коллаборации Baikal-GVD и необходимость продолжать ее расширение. Директор ОИЯИ сообщил, что за три последних года удалось заинтересовать тематикой физики нейтрино ряд ведущих вузов России, фактически сформировав кадровый резерв молодых ученых, необходимый для дальнейшего развития этого направления. Григорий Трубников предложил организовать регулярную школу анализа данных для крупных нейтринных экспериментов как части нейтринной программы.

Научный руководитель ОИЯИ академик РАН Виктор Матвеев отметил, что паспорт программы должен пройти экспертизу РАН. «Мы должны не просто исходить из естественного развития того, что мы делаем сегодня, а поставить амбициозную цель. Это потребует выделения объема финансирования, соответствующего масштабу задач. Это серьезная работа, и к этому надо быть готовым», - сказал он.

Григорий Трубников представил участникам планы дальнейшего развития байкальской инфраструктуры проекта Baikal-GVD. «Проекту необходимы широкие прикладные перспективы в таких областях, как электроника, энергетика, природоподобные технологии, медицина, биология, IT. Установка должна быть лидирующей и конкурентной как минимум в горизонте десяти лет», - подчеркнул он. Директор ОИЯИ отметил, что Байкальский нейтринный телескоп, крупнейший в Северном полушарии, уверенно идет к цели превратиться в крупнейший нейтринный телескоп в мире. Однако при обсуждении планов и перспектив развития проекта необходимо учитывать конкурирующие проекты, в которых планируется создание нейтринных телескопов следующего поколения с объемом порядка десяти кубических километров.

Вниманию участников совещания был представлен проект Всероссийского экологического кампуса ЭКО.ЦЕХ - центра компетенций по экологическому туризму и эколого-ориентированному развитию, который создается в городе Байкальске. Участники совещания обсудили перспективы совместного сотрудничества в области популяризации научных знаний в регионе.

По отзывам участников состоявшегося мероприятия, совещание оказалось исключительно полезным и стимулирующим. Была высказана идея об организации новой ежегодной конференции по перспективам многоканальной астрономии.

6 марта участники совещания посетили ледовый лагерь на месте проведения очередной экспедиции по развертыванию глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD.

По материалам jinr.ru

Фото Иркутского государственного университета