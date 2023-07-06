Сотрудники ЛНФ ОИЯИ добились стопроцентного очищения образцов сточных вод от серебра, обладающего высокой токсичностью при накоплении в живых организмах. Для очистки были использованы хлебопекарные дрожжи Saccharomyces cerevisiae.

Проведя эксперимент со сточными водами, содержащими серебро, и обыкновенными хлебопекарными дрожжами Saccharomyces cerevisiae, группа ученых сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ подтвердила удивительную способность дрожжей к адсорбции ионов металлов. Исследователи смогли добиться стопроцентного очищения образцов сточных вод от серебра.

Соединения серебра благодаря высокой электро- и теплопроводности, пластичности, коррозионной стойкости и особенно антимикробным свойствам находят широкое применение в медицине, химической промышленности, гальванике, ювелирном производстве, фотографии и т.д. Однако при всей пользе бактерицидных свойств этого драгоценного металла он обладает высокой токсичностью для живых организмов. Поэтому исследования на тему очистки природной среды, в том числе сточных вод, от серебра становятся все более актуальными.

В настоящее время для извлечения ионов серебра из сточных вод применяются такие методы, как химическое осаждение, адсорбция, ионный обмен, мембранное разделение, ультрафильтрация, обратный осмос и электролиз. Эти методы позволяют извлекать от 60 до 99% ионов серебра из сточных вод. При этом большинство из них, помимо высокой стоимости и энергоемкости, имеют ряд других недостатков, например, высокие требования к реагентам и образование токсичных отходов, которые требуют специальной обработки и условий хранения, а некоторые методы отнимают много времени.

Биосорбция, то есть использование микроорганизмов для очистки сточных вод, считается одной из наиболее перспективных технологий благодаря низкой стоимости и доступности биосорбентов, возможности их повторного использования.

Биомасса дрожжей как раз сохраняет высокую адсорбционную способность в течение трех циклов сорбции - десорбции. Авторы исследования сделали вывод, что это позволяет использовать ее для многократного извлечения ионов металлов. Это свойство, а также высокая биосорбционная способность данного вида дрожжей и безо-

пасность для природной среды позволит производить экологически чистый и дешевый биосорбент.

Перспективно это и с той точки зрения, что с помощью дрожжей можно наладить добычу серебра из сточных вод. Это особенно актуально в связи с тем, что мировые запасы драгоценных металлов, в том числе и серебра, иссякают, рудники беднеют, а традиционные методы извлечения ионов металлов имеют свои недостатки, считают ученые ОИЯИ.

По материалам www.jinr.ru