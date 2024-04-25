Министр здравоохранения КНДР побывал с визитом в Дубне и, в частности, в особой экономической зоне. Приезд в наш город прошел в рамках пребывания в России делегация Министерства здравоохранения КНДР во главе с министром Чон Му Римом. Цель приезда - обсудить перспективы сотрудничества с резидентами медицинского кластера, а также познакомиться с возможностями подмосковной бизнес-площадки.

В Россию северокорейская делегация, которую возглавил министр здравоохранения страны, прибыла на шесть дней для возобновления прерванного много лет назад сотрудничества в области научной и практической медицины. То, что в программе насыщенного визита значилось посещение ОЭЗ «Дубна», для подмосковной бизнес-площадки немаловажно с точки зрения оценки результатов деятельности ее резидентов в сфере медицины и фармацевтики. Делегацию КНДР сопровождала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Астапенко.

На встрече в Конгресс-центре заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям Егор Круглов, приветствуя гостей, обратил внимание на то, что они находятся в деловом центре, где создана уникальная среда, особенностью которой является синергия науки, бизнеса и образования. В Дубне расположены всемирно известный научный центр - Объединенный институт ядерных исследований, самая крупная в России по числу резидентов ОЭЗ «Дубна» - площадка для коммерциализации научных идей и опытных разработок, университет «Дубна» готовит кадры специалистов.

- ОЭЗ является примером успешной реализации механизма государственно-частного партнерства, - подчеркнул Егор Круглов. - Сегодня свои проекты здесь реализуют свыше 160 резидентов, которыми создано более семи тысяч рабочих мест, а объем частных инвестиций составляет почти 60 млрд рублей, то есть на 1 рубль государственных инвестиций приходятся 4 рубля частных инвестиций. В медицинский кластер входят 36 технологичных компаний, инвестиции которых в проекты составляют свыше 20 млрд рублей - это почти треть инвестиций всех наших резидентов.

О резидентах медицинского кластера рассказал директор НП «Центр содействия развитию инновационных территориальных кластеров в городе Дубне» Александр Рац. Он отметил, что сегодня 22 предприятия выпускают более 500 наименований медицинских изделий, оборудования и фармацевтических препаратов и ОЭЗ обеспечивает примерно десятую часть от общероссийского производства медицинских изделий.

Министр здравоохранения КНДР Чон Му Рим отметил, что визит был плодотворным, а его результатом в перспективе может стать обмен технологиями и заключение взаимовыгодных контрактов.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»