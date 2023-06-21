Временно исполняющий полномочия главы Администрации города Максим Тихомиров побывал на прошлой неделе на ООО «Раптика», где встретился с руководством и коллективом предприятия. Такие встречи полезны как для сотрудников городских учреждений, организаций и предприятий, так и для руководства города, ведь в ходе живого общения удается выяснить проблемные вопросы, получить, что называется, обратную связь. Вначале - небольшая экскурсия по предприятию. Генеральный директор Роман Лоскутов рассказал, чем занимается «Раптика» (предприятие осуществляет производство и упаковку рыбных деликатесов), а инженеры-технологи Светлана Карпенко и Яна Головина показали оснащение цехов и оборудование для приготовления консервов. Для информации: завод работает в Дубне с января 2001 года, сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями и магазинами. Занимает лидирующие позиции в рыбной отрасли. За годы работы отмечен престижными наградами на профессиональных выставках-конкурсах, а также признан лучшим предприятием по санитарному состоянию и качеству продукции. В штате предприятия сегодня работает без малого восемь десятков человек. В ходе беседы с сотрудниками М.А. Тихомиров рассказал о реализации в Дубне государственных и региональных программ в сфере образования, здравоохранения, спорта, ЖКХ, экологии, о планах по благоустройству. Так, например, в прошлом году удалось завершить очистку пруда на Коммунальном проезде с оформлением прибрежной территории. В этом году, подчеркнул врип главы, уже провели зарыбление водоема, в настоящее время составляются сметы на работы по обустройству тропиночной сети. Еще один наболевший вопрос, который затронули на встрече - организация движения общественного транспорта в Дубне. Так, по словам М.А. Тихомирова, в город поступила первая партия новых автобусов, ожидается дальнейшее обновление парка. В конце сентября будут корректироваться маршруты, поэтому если у жителей есть предложения - можно направить их в администрацию (напрямую или через руководство своих предприятий), чтобы они были рассмотрены на комиссии и учтены при составлении автобусных маршрутов. В городе продолжается ремонт тротуаров, парковок, городских дорог, идет асфальтирование грунтовых проезжих частей. По программе «Светлый город» в городе идет замена светильников и опор. В этом году, как отметил врип главы, по поручению губернатора будет реализован проект по освещению участка Нового шоссе протяженностью почти 6 км. По этому участку дороги ежедневно проезжает около 30 тысяч человек и при этом до сих пор он не был освещен. Среди вопросов, прозвучавших от сотрудников предприятия, был и вопрос строительства моста через канал им. Москвы. Как отметил М.А. Тихомиров, конкретных планов в настоящее время по этому вопросу нет, изучаются разные варианты для организации транспортного сообщения с Тверской областью. В частности, рассматривается размещение мостовой переправы в районе Мельдино. Окончательное же решение пока не принято. Подготовила Людмила Петрова по материалам пресс-службы администрации Дубны Фото пресс-службы администрации