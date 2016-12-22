С приходом нового руководства в сферу ЖКХ в Дубне произошли принципиальные изменения в организации уборки снега. Можно ли ожидать, что улицы и дороги наукограда теперь будут чистыми, об этом мы беседуем с заместителем руководителя администрации города Максимом Даниловым (на фото).

- Скажите, итоги первых снегопадов в Дубне стали шоком или все в пределах нормы?

- Я быстро понял, каким образом была организована в городе система уборки снега, поэтому её неудовлетворительные результаты шоком для меня не были. Основная проблема была в несогласованности де

йствий. Потребовалось скоординировать работу двух подрядных организаций и приложить определенные усилия, чтобы все их силы были брошены на уборку. В настоящее время в Дубне работают две компании, которые осуществляют уборку территории. Тротуарами занимается муниципальное бюджетное учреждение, а за дорожную сеть общего пользования и внутриквартальные дороги отвечает подрядная организация ИП Саблина. Я постарался наладить их взаимодействие посредством оперативных совещаний: утром - формулировка ежедневных задач, и четкий контроль в течение дня.

Уборку снега в городе нужно осуществлять комплексно. Например, когда машина КДМ убирает дорожную сеть, она сгребает снег на тротуар, значит, сразу за ней по тротуару должен идти трактор и расчищать его. А следом за ними – рабочие с лопатами, в задачу которых входит ликвидировать навалы у автобусных павильонов, освобождать от снега труднодоступные участки.

- Как вам удалось добиться того, чтобы дорожники начали активно работать?

- Это рабочий процесс. У людей есть обязательства в рамках заключенных контрактов и договоров, которые они должны безукоризненно и беспрекословно выполнять. Кроме того, они должны понимать, что занимаются социально значимым бизнесом, должны помнить о том, что не просто убирают дороги, а делают это для удобства горожан. Лозунгами я их не кормил, к совести не призывал. Просто поставил задачу и проверил, как они работают. Сейчас они работают, на мой взгляд, отлично.

- Зима продолжается. Какие дополнительные меры вы планируете предпринимать, чтобы справиться со снегом в дальнейшем?

- Ничего нового на ближайшее время не планируется - только системный подход и контроль. 2016 год завершается, и заканчивается контракт с ИП Саблина. Будет объявлен аукцион. Не важно, кто выиграет - система работы не изменится. Требовательный и комплексный подход будет распространяться и на любого другого подрядчика. А на ближайшее время мы запланировали мероприятие, в котором, рассчитываем, примут участие многие предприятия и организации Дубны. Перед новогодними праздниками нужно провести в городе генеральную уборку, чтобы в каникулы дубненцы могли с удовольствием гулять по улицам и набережным, приглашать гостей и не стыдиться за чистоту улиц. День уже назначен - 24 декабря. Ведутся переговоры с управляющими компаниями, предприятиями, которые могут помочь техникой. Разумеется, будут участвовать и дорожные службы. Мы планируем максимально убрать снег с улиц и вывезти его на полигоны. Мы не знаем, насколько снежным будут первые месяцы нового года, и надо быть готовым к любой ситуации.

- Есть ли возможность повлиять на работу управляющих компаний в этом вопросе? Ведь здесь принципиально важна согласованность действий всех, кто убирает дороги, тротуары и дворы.

- Сегодня работа с управляющими компаниями выстроена. Мы будем и в дальнейшем взаимодействовать в рамках правового поля.

- В муниципалитет достаточно часто приходят жалобы на плохую уборку дворов. Как решаются какие-то конкретные вопросы?

- Еще до моего прихода в администрацию была выстроена система контроля. Если на определенный адрес поступает много жалоб, туда направляется межведомственная комиссия, в составе которой представители ГИБДД, Госадмтехнадзора, муниципалитета и другие специалисты. Осматриваем территорию и выносим рекомендации, предписания, наказания. В результате – двор убран.

- На ваш взгляд, техники в Дубне достаточно?

- У двух подрядных организаций, которые обслуживают автомобильные дороги и пешеходные тротуары, в наличии 14 единиц техники. В нормальном режиме их достаточно. Если случатся коллапсы – снегопады, ледяные дожди и прочее, будем привлекать стороннюю, дополнительную технику. Этим будет заниматься непосредственно сам подрядчик, а мы – контролировать.

- Вы очень четко выстроили систем работу. Наверное, в работе помогает накопленный опыт. Чем вы занимались до того, как стали заместителем руководителя администрации Дубны?

- У меня экономическое образование. Начинал в металлургии, потом под моим началом был энергетический комплекс, который обеспечивал муниципальное образование теплом и водой. Также я работал в бизнесе, в компании «РУСАЛ», которая объединяет добывающие предприятия. Последнее место работы – Особая экономическая зона «Дубна», должность - заместитель генерального директора по экономике и финансам. Приходилось заниматься управлением эксплуатационных служб по всем направлениям. В моем ведении была инженерная инфраструктура, дороги, электроснабжение и так далее. Поэтому опыт в хозяйственной и организаторской деятельности, безусловно, есть.

Беседу вела Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия Тараканова