Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Изменения в сфере жкх Печать
22.12.2016 08:36

С приходом нового руководства в сферу ЖКХ в Дубне  произошли принципиальные изменения в организации уборки снега. Можно ли ожидать, что улицы и дороги наукограда  теперь будут чистыми, об этом мы беседуем с  заместителем  руководителя администрации города Максимом  Даниловым (на фото).

 


 

- Скажите, итоги первых снегопадов в Дубне стали  шоком или все в пределах нормы?

- Я быстро понял, каким образом была организована в городе система уборки снега, поэтому её неудовлетворительные результаты шоком для меня не были. Основная проблема была в несогласованности де

 

йствий.   Потребовалось скоординировать работу двух подрядных организаций и приложить определенные усилия, чтобы все их силы были брошены на уборку. В настоящее время в Дубне работают две компании, которые осуществляют уборку территории. Тротуарами занимается муниципальное бюджетное учреждение,  а  за дорожную сеть общего пользования и внутриквартальные дороги отвечает подрядная организация ИП Саблина. Я постарался наладить их взаимодействие посредством оперативных совещаний:  утром - формулировка ежедневных задач, и четкий контроль в течение дня.

Уборку снега в  городе  нужно осуществлять  комплексно. Например,  когда машина КДМ убирает дорожную сеть, она сгребает  снег на тротуар, значит,  сразу за ней  по тротуару должен идти трактор и расчищать его. А следом за ними – рабочие с лопатами, в задачу которых входит ликвидировать навалы у автобусных павильонов, освобождать от снега  труднодоступные участки.

- Как вам удалось добиться того, чтобы дорожники начали активно работать?

- Это  рабочий процесс. У людей есть обязательства в рамках заключенных контрактов и договоров, которые они должны безукоризненно и беспрекословно выполнять. Кроме того, они  должны понимать, что занимаются социально значимым бизнесом, должны помнить о том, что не просто убирают дороги, а делают это для  удобства горожан.  Лозунгами я их не кормил, к совести не призывал.  Просто поставил задачу и проверил, как они работают. Сейчас они работают, на мой взгляд, отлично.

- Зима продолжается. Какие дополнительные  меры вы  планируете предпринимать, чтобы справиться со снегом в дальнейшем?

- Ничего нового на ближайшее время не планируется - только системный подход и контроль.  2016 год завершается, и заканчивается контракт с ИП Саблина. Будет объявлен аукцион. Не важно, кто выиграет -  система работы не изменится. Требовательный и комплексный подход будет распространяться и на любого другого подрядчика. А на ближайшее время  мы запланировали мероприятие, в котором, рассчитываем, примут участие многие предприятия и организации Дубны. Перед  новогодними праздниками нужно провести в городе генеральную уборку, чтобы в каникулы  дубненцы могли с удовольствием гулять по улицам и набережным, приглашать гостей и не стыдиться  за чистоту улиц. День уже назначен - 24 декабря. Ведутся  переговоры с управляющими компаниями, предприятиями, которые могут помочь техникой. Разумеется, будут участвовать и  дорожные службы. Мы планируем максимально убрать снег с улиц и вывезти его на полигоны. Мы не знаем, насколько снежным будут первые месяцы нового года, и надо быть готовым к любой ситуации.

- Есть ли возможность повлиять  на работу управляющих компаний в этом вопросе? Ведь здесь принципиально важна согласованность действий всех, кто убирает дороги, тротуары и дворы.

- Сегодня работа с управляющими компаниями выстроена. Мы будем и в дальнейшем взаимодействовать в рамках правового поля.

- В муниципалитет  достаточно часто приходят жалобы на плохую уборку дворов. Как  решаются  какие-то конкретные вопросы?

- Еще до моего прихода в администрацию  была выстроена система контроля. Если на определенный адрес поступает много жалоб, туда направляется межведомственная комиссия, в  составе которой представители ГИБДД,  Госадмтехнадзора, муниципалитета и другие специалисты. Осматриваем  территорию  и выносим рекомендации, предписания, наказания. В результате – двор убран.

- На ваш взгляд, техники в Дубне достаточно?

- У двух подрядных организаций, которые обслуживают автомобильные дороги и пешеходные тротуары, в наличии  14 единиц техники. В нормальном режиме их достаточно. Если случатся  коллапсы – снегопады, ледяные дожди и прочее,  будем привлекать стороннюю, дополнительную технику. Этим будет заниматься непосредственно сам подрядчик,  а мы – контролировать.

- Вы очень  четко выстроили  систем работу. Наверное, в работе помогает накопленный опыт. Чем вы занимались до того, как стали заместителем руководителя администрации Дубны?

- У меня экономическое образование. Начинал в металлургии, потом под моим началом был энергетический комплекс, который обеспечивал муниципальное образование теплом и водой.  Также  я работал в бизнесе, в компании «РУСАЛ»,  которая объединяет добывающие предприятия. Последнее место работы – Особая экономическая зона «Дубна», должность - заместитель генерального директора по экономике и финансам. Приходилось заниматься управлением эксплуатационных служб по всем направлениям. В моем ведении была инженерная инфраструктура, дороги, электроснабжение и так далее.  Поэтому  опыт в хозяйственной  и организаторской деятельности, безусловно, есть.

Беседу вела  Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия Тараканова

 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 23 Декабря (cbr.ru)
byrBYR31.28(+0.03)
usdUSD60.86(-0.25)
eurEUR63.56(-0.05)
uah10 UAH23.05(-0.08)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо