Из хроники боевых действий осенью и зимой 1941 года в районе современной Дубны Продолжение. Начало в № 19, 22 17 ноября Перед наступающими немецкими войсками взорваны автомобильный и ж/д мосты через Московское море на дороге Москва - Ленинград. В этот раз калининская ситуация не повторилась. 20-й запасной стрелковый полк в составе 139 человек под командованием старшего лейтенанта Квашнина занимает оборону в сотне метров к югу от Ново-Завидово, подвергаясь огневым налётам противника. Соседей справа и слева нет, противотанковых средств борьбы не имеется, личный состав третьи сутки без отдыха. Полк находится в лесу без зимнего обмундирования. Люди замерзают. Тылы полка расположены в Кимрах. 58-я танковая дивизия, несколько дней ведущая наступательные бои под Волоколамском, в 22:55 получила приказ командующего 16-й армии Рокоссовского, где говорится, что противник прорвал фронт 30-й армии и вышел в район Завидово. Поэтому 58-ю танковую дивизию следует немедленно вывести из боя и форсированным маршем направить в район Решетниково (15 км северо-западнее Клина) по маршруту Теряева Слобода, Клин, Решетниково. Части дивизии 75-километровый ночной марш совершали по одной дороге с ещё двумя дивизиями, что повлияло на его организованность и быстроту. Сложно сказать, была ли переброска танков оправданным решением, ведь вскоре враг перейдёт в мощное наступление и на участке Рокоссовского. 8-я танковая бригада продолжает оставаться в резерве фронта недалеко от Калинина. Резерву фронта, 243-й стрелковой дивизии, расположенной в районе Калинина, на автомашинах приказано сосредоточиться в районе Кимр. Однако по какой-то причине приказ будет отменён, и дивизия останется на месте. Хотя на некоторых картах появится отметка о дислокации соединения в Кимрах. Сапёрная рота 263-го отдельного сапёрного батальона сооружает переправу через канал Москва - Волга у Иваньково. 18 ноября 30-я армия из состава Калининского фронта Конева переходит в подчинение Западного фронта Жукова. К 10:00 части 58-й танковой дивизии после ночного марша сосредоточились в Спас-Заулке. Всего прибыло 25 танков, артдивизион. К исходу дня подтянулись мотострелковый полк и остатки других частей. Соединение из состава 16-й армии перешло в подчинение 30-й армии. В 8:50 утра начальник штаба 30-й армии полковник Виноградов получил выписку из приказа Жукова, смысл которого сводился к следующему: Части 185-й стрелковой дивизии Виндушева без приказа отошли и предательски открыли путь врагу в наш тыл. Начальнику штаба 30-й армии полковнику Виноградову лично с группой командиров выехать на фронт Свердлово, Искрина (юго-западнее Конаково) и, не останавливаясь перед массовыми расстрелами, восстановить положение на фронте. Чтобы помочь 185-й дивизии, 18-я кавалерийская и 58-я танковая дивизии с утра 19 ноября переходят в наступление с юга через Завидово. Немецкие танки тем временем ворвались в Завидово. Обстановка неясная. Штаб 30-й армии докладывает в штаб Западного фронта, что, по данным подполковника Лесового, командира 21-й танковой бригады, якобы, часть танков противника пошла в направлении Конаково. Однако оговаривается, что эта информация требует строгой проверки. Виноградов просит разрешения отойти в Иваньково. Кроме того, он просит через штаб Западного фронта связаться с командующим 30-й армии Хоменко, наметить ему новое место командного пункта и сообщить, чтобы тот не выезжал в Конаково. В ответ из штаба фронта сообщают, что сведения Виноградова о прорыве противника на Конаково неверны, немцев задержали в районе Новозавидовского. Связь с Хоменко штаб Западного фронта имеет. Тот находится в Решетниково. Полковнику Виноградову следует выполнять приказ, отданный ещё ночью - организовывать управление войсками из Конаково. Когда обстановка окончательно прояснилась, стало понятно: остатки 21-й танковой бригады, 20-го запасного полка, 257-го стрелкового полка и пехотные подразделения 143-го танкового полка 107-й мотострелковой дивизии отошли с рубежа Мокшино, Завидово (на Ленинградском шоссе) в северо-восточном направлении в сторону Конаково примерно на 10 километров. При выходе из боя мотострелковый пулемётный батальон 21-й танковой бригады имел в своём составе 72 человека. Путь в район Конаково и затем Большой Волги оказался фактически открыт. Имеющимися силами удержаться на направлении главного удара противника было невозможно. Но и просто позволить немцам сесть в мотоциклы и доехать до канала командование Западного фронта во главе с Жуковым не собиралось. Меры, включая организационные, принимаются самые решительные. Вечером генерал-майор Хоменко сдал командование 30-й армии. На его место назначен генерал-майор Лелюшенко, который принял командование в 18:00. Вражеский танковый кулак постепенно начнёт разворачиваться в сторону Клина, а затем Рогачева и Дмитрова, но пока командование Красной армии об этом ещё не знает. Сложно сказать, почему немцы не выделили часть сил для рывка в сторону Конаково и Иваньково. Возможно, просто посчитали излишним отвлекаться, направив все силы на направление главного удара. А когда спохватились - было уже поздно... В конечном итоге на северо-восточном фланге наступающей немецкой группировки, к югу от Московского моря и к западу от канала, остался русский плацдарм, с которого 6 декабря 1941 года начнётся наступление 30-й армии. Уже после того, как немцев отбросили от Москвы, в первых числах января 1941 года, командование 30-й армии направит ходатайство о присвоении Гвардейского звания 107-й мотострелковой дивизии. В числе перечня заслуг соединения указано: «Упорными боями дивизия заставила противника отказаться развивать наступление на переправу в районе Большая Волга через канал «Москва - Волга». На 18 ноября 1941 года непосредственно в Иваньково располагается 57-й армейский ремонтно-восстановительный батальон. За дорогу Иваньково - Конаково отвечает 41-й дорожно-эксплуатационный полк (ДЭП). Началась промышленная эксплуатация Рыбинской ГЭС. В крайне трудных условиях, с использованием временных навесов и брезентовых шатров запущен первый гидроагрегат. 19 ноября По мнению командующего группой армий «Центр» фон Бока, 3-я танковая группа добилась неплохих успехов. Ей необходимо первым делом достичь Клина и дороги Клин - Калинин, а также продвинуть силы прикрытия вплоть до канала и водохранилища. Командование группы армий напомнило танковой группе о важности быстрого захвата Солнечногорска. Фон Бок считает, что успех и здесь в значительной степени зависит от ситуации с горючим. К сожалению для немцев, совместная операция 1-й танковой дивизии и 36-й моторизованной дивизии, запланированная для поддержки атаки 56-го корпуса и имевшая столь многообещающее начало, остановлена из-за нехватки горючего. Вступивший накануне вечером в должность командующего 30-й армией генерал-майор Лелюшенко в 1:20 ночи отдаёт командиру 185-й стрелковой дивизии Виндушеву приказ - подчинить себе все части, находящиеся в районе расположения дивизии, занять оборону, не допустить продвижения противника на северо-восток и переправы немцев на северо-западный и северный берег Волги. В 7:00 Лелюшенко отдаёт войскам распоряжение, смысл которого сводится к следующему. Противник прорвал нашу оборону на Ленинградском шоссе чуть южнее Московского моря и стремится на северо-восток в направлении Конаково. Чтобы прикрыть это направление на рубеж Свердлово, Искрина на автомашинах и пешим порядком из района к северу от Клина перебрасывается 1319-й стрелковый полк 185-й стрелковой дивизии в полном составе, с двумя взводами танков 58-й танковой дивизии. Командиру 280-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии приказано один стрелковый батальон немедленно бросить на ближние подступы Конаково: Карачары (Карачарово), Ленино (Вахромеево). 46-й кавалерийской дивизии форсированным маршем выступить в район к югу от Конаково, где занять оборону на рубеже Селихово, Чублово, имея задачу не пропустить прорыва противника в Конаково и в восточном направлении. Виноградов после вчерашнего разноса докладывает Жукову, что для наведения порядка и обеспечения Конаковского направления принят ряд мер. С относительно спокойных участков фронта 30-й армии туда переброшены 280-й полк 185-й стрелковой дивизии, два эскадрона 57-го кавалерийского полка 46-й кавалерийской дивизии, рота мотоциклистов 11-го мотоциклетного полка. Вблизи Конаково решением командующего армией Лелюшенко должен занять оборону 1319-й стрелковый полк 185-й стрелковой дивизии. Управление и тылы 21-й танковой бригады Виноградов отвёл в Иваньково. Из боевых подразделений в бригаде остались один танк Т-26 и человек 30 бойцов. Танк и бойцы переданы командиру 185-й стрелковой дивизии Виндушеву. Кроме того, Виноградов доложил Жукову, что он лично с комиссаром штаба армии Сухаревым, прокурором и группой командиров был на фронте и «все указания по Вашему приказу дал на месте». Лелюшенко в докладе Жукову приводит следующие данные о силах, расположенных на Конаковском направлении. С ночи его прикрывает 280-й стрелковый полк 185-й стрелковой дивизии. Остатки 257-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии (100 человек) занимают Долинки на подступах к Конаково. Остатки 11-го мотоциклетного полка (100 человек) расположены на рубеже в непосредственной близи от Конаково: Карачары (Карачарово), Ленино (Вахромеево), полотно железной дороги. Ранним утром 58-я танковая дивизия получила боевой приказ - частью сил, взаимодействуя с 18-й кавалерийской дивизией, нанести удар на Кабаново и Безбородово, расположенные на Ленинградском шоссе, на южном берегу Московского моря. Одновременно следует частью сил занять оборону и не допустить прорыва танков противника из района Завидово. Командующий Западным фронтом Жуков приказывает немедленно усилить охрану и оборону Иваньковского гидроузла. Выполнение данного приказания возложено на начальника штаба 30-й армии полковника Виноградова. В 14:45 полковник Виноградов отдал приказ начальнику отдела кадров 30-й армии полковнику Колосову Даниилу Тимофеевичу сформировать отряд силою не менее двух рот со средствами противотанковой обороны из состава 20-го запасного полка и школы младших лейтенантов для охраны и обеспечения плотины в Иваньково. Командиром отряда назначить майора Коновалова - начальника школы. Фамилия Коновалов очень распространённая, поэтому идентифицировать человека очень сложно. С большой долей вероятности им был Николай Яковлевич Коновалов. Николай Яковлевич погибнет 24 января 1945 года на территории Латвийской ССР. К тому времени он в звании подполковника командовал полком. В разных документах школа младших лейтенантов называлась по-разному - и командирские курсы, и школа командиров. Суть была в том, что в условиях острейшей нехватки младших командиров на армейском уровне создавались краткосрочные курсы, куда с фронта направляли наиболее инициативных бойцов, где после небольшого обучения им присваивали сержантские и офицерские звания. Штаб 21-й танковой бригады подполковника Лесового в первой половине дня располагается недалеко от Конаково в Новошино, а с 17:00 начинает работу на новом месте - Нов. Иваньково - с задачей организовать оборону Иваньковского гидроузла. Всего к нам прибыли комендантский взвод, штаб бригады, рота управления, разведрота. Поскольку Лесовой старше по званию, чем Коновалов, то командование обороной перешло к нему. Авиационная разведка Московского военного округа в 14:30 установила, что немцы восстанавливают мост через Московское море на Ленинградском шоссе. Как уже отмечалось, к счастью для наших мест, противник не воспользовался своим вчерашним успехом и хаосом в нашей обороне, и его главные силы не пошли в сторону Конаково. На всем фронте правого крыла 30-й армии и на Конаковском направлении враг 19 ноября активных действий не проявлял. Леонид ЧЕТВЕРИКОВ Продолжение следует Из хроники боевых действий осенью и зимой 1941 года в районе современной Дубны Продолжение. Начало в № 19, 22