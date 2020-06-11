К 80-летию братьев-близнецов Валерия и Юрия Нехаевских, первопроходцев советского и российского воднолыжного спорта, мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров СССР и России, почетных граждан города Дубны, мы публикуем подборку поздравлений и высказываний их учеников и коллег, а также именитых ученых Объединенного института ядерных исследований, которые в разные годы возглавляли воднолыжную федерацию Дубны. Здоровья и долгих лет жизни Юрию Леонидовичу, светлая память Валерию Леонидовичу! «Играли гимн, и я плакала…» Галина ЛИТВИНОВА, мастер спорта СССР международного класса, первая и 8-кратная чемпионка СССР (слалом, трамплин, многоборье), в настоящее время работает в Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований: - Я уже была чемпионкой СССР, и все у меня шло хорошо – и слалом, и фигурное катание. А вот прыжки с трамплина никак не удавались. И Валерий занимался со мной буквально сутки напролет, не считаясь со временем. Было страшно трудно, иной раз просто до слез: не хочу, не могу… А он в ответ: «Нет, ты можешь, это надо сделать, у тебя обязательно получится! Не думай о медали, сделай то, что мы с тобой делаем на тренировках»… И вот чемпионат Союза, моя первая золотая медаль на трамплине, я стою на верхней ступеньке пьедестала Почета. Играли Гимн Советского Союза, и я плакала… А потом взяла микрофон и при всех сказала, что эту золотую медаль я обязана отдать своему тренеру Валерию Нехаевскому. И я повесила эту медаль ему на грудь, поцеловала и сказала: «Спасибо!». Хочу сказать Юрию Леонидовичу, дорогому нашему, любимому, единственному светиле в Дубне по водным лыжам: мы все благодарны, что вы такие были два брата и что мы были у вас, и при вас, и с вами. И каждый из нас, если бы задали вопрос – повторил бы ты свою судьбу, свою стезю с водными лыжами, с Нехаевскими, я уверена, что каждый из нас сказал бы: да! И только – да, и только с Нехаевскими, и только эту судьбу. Мы благодарны за эту нашу судьбу. Спасибо, Юра, ты у нас остался один, Валерию – царство небесное, а тебе долгих лет жизни, и чтобы мы каждый год собирались вместе, вспоминали, шутили, и всем было весело и хорошо. Здоровья тебе на долгие годы! «Можно только поблагодарить судьбу» Игорь ТЯПКИН, мастер спорта СССР, вице-чемпион СССР (слалом), неоднократный чемпион России, доктор физико-математических наук, работает в Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ: - Можно только поблагодарить судьбу, что она нам дала радость знакомства, общения с братьями Нехаевскими. Даже – какое знакомство, общение? Для меня это совместная жизнь – с Валерием, с Юрием Леонидовичем, целый пласт, самый интересный пласт в жизни, общения и обучения. Совершенно точно могу сказать, что никогда не было сказано по жизни: вот, делай так, а не делай так. Но какое-то свое мнение высказывалось, и оно всегда откладывается, на корочке остается. И за это, конечно, надо жизнь благодарить, что вот так удалось быть вместе. Вспоминаю, часто вспоминаю, иногда снится – общение, и должен сказать, хорошее, заинтересованное всегда. Светлая память Валерию, здоровья и долгих лет жизни Юрию! «Танцующая по воде» Марина ЧЕРЕСОВА, мастер спорта СССР международного класса, первая советская и 2-кратная рекордсменка Европы в фигурном катании на водных лыжах, бронзовый призер чемпионата Европы, 4-кратная чемпионка СССР, в настоящее время индивидуальный предприниматель: - Это было в Финляндии. Соревнования проходили в три круга. Моя программа фигурного катания была ровно на 5000 очков. Волновалась, конечно. Перед стартом Валерий Леонидович мне сказал: «Тебе надо сделать всего 5000, то есть откатать легко и свободно – как танец». И хотя во втором и третьем круге волнение бывает обычно еще больше, он меня этими словами словно заколдовал. Я откатала все три раза по 5000 очков и заняла первое место в фигурном катании. Заметку в финской газете так и назвали: «Танцующая по воде». Домой мы привезли золотую медаль и первый советский рекорд Европы в водных лыжах. «Нас истово воспитывали» Наталья РУМЯНЦЕВА, 4-кратная чемпионка и 5-кратная рекордсменка мира, 24-кратная чемпионка и абсолютная чемпионка Европы, единственная воднолыжница из СССР и России, чье имя увековечено в Зале славы Международной федерации водных лыж и вейкборда (IWWF), ныне президент Воднолыжного клуба Натальи Румянцевой (Москва): - В юности мне нравились книги, герои которых не укладываются в обычную схему, сильные характеры, сильные люди. Жизнь постоянно заставляет их преодолевать самые сложные обстоятельства, но они никогда не сдаются. Они умеют бороться, умеют сквозь все сложности и трудности пронести веру в справедливость, они опираются на эту веру и пытаются разбудить ее в других. Мне повезло, что я встретила таких людей и в жизни – моих первых тренеров Валерия Леонидовича и Юрия Леонидовича Нехаевских. Я благодарна им не только за спортивные успехи. Тренеры истово нас воспитывали, были требовательны и непреклонны. Они научили меня не идти на сделки с совестью, как бы трудно ни приходилось. Они научили меня любить труд, любить свое дело. И они научили меня ценить друзей. Могу только благодарить судьбу за то, что она свела меня с этими людьми. «Очень рад, что был в компании братьев» Антонио ПОНТЕКОРВО, один из первых воднолыжников Дубны и друзей братьев Нехаевских: - Сначала я с Юрой познакомился, это было неприлично давно (1961-й или 62-й годы), потом с Валерой – вместе возились с лодками, моторами, стартовали на водных лыжах. Я очень рад, что был в компании братьев, очень приятной. Потом по жизни складывалось так, что иногда едешь в командировку, иногда приезжаешь в Дубну, с Юрой и Валерой редко встречаться стал, и это, конечно, было печально: и сам давно не был у них, и понимал, что они пашут, не до гостей. Наконец как-то так получилось, что я пришел на воднолыжную базу, и Наташа Румянцева там была, раньше я ее издалека только видел. Сказал, что слышал об успехах, спросил: как у вас дела? Юрий говорит: Наташа, покажи. Она пошла на трамплин - как кошка, через много метров приводнилась. Я только рот раскрыл. И после этого много раз раскрывал рот. Очень рад, что судьба свела меня с Валерой, с Юрой и с другими воднолыжниками тоже. «Вы сказали: «Вот ты будешь прыгать с трамплина лучше всех» Александра ГИБИНСКА, победитель Кубка мира 2015 в прыжках с трамплина за электротягой, чемпионка и рекордсменка России в этом виде водных лыж, чемпионка и призер чемпионатов России в прыжках с трамплина в классических водных лыжах: - Дорогой мой Юрий Леонидович! Извините за панибратство, но сегодня мне очень захотелось назвать Вас моим. Моим первым тренером, моим учителем, моим примером. Безусловно, всё перечисленное нужно умножать на два. Мне повезло: если один Нехаевский говорил «нет», то всегда можно было спросить у второго. Именно благодаря этой хитрости, если помните, в свои девять лет я впервые прыгнула с трамплина. А потом, когда мне было двенадцать, вы придумали для нас упражнение – нужно было забежать с уровня парковки на верхнюю дорогу, уклон составлял градусов 45. Вы тогда сказали как бы между делом: «Вот ты будешь прыгать с трамплина лучше всех». Трамплина в Дубне тогда уже не было, но я запомнила эти слова. Пришлось соответствовать, Нехаевский ведь не мог ошибаться. Когда мне было четырнадцать, я впервые появилась в московском клубе «Альфа», села в катер к Миле Кашициной и начала неистово ее тренировать (думаю, Филин с Морозовым были удивлены, но останавливать меня не стали). После чего Мила сообщила Ксюше, что в клубе появился новый фигурный тренер. Так уж было заведено у Нехаевских: сел в катер, смотри и объясняй. Вы, конечно же, корректировали и дополняли, а мы учились видеть и понимать. А пару лет назад британский воднолыжник Томас Ашер похвалил мою технику CP. Да, именно ее мы с вами оттачивали долгими зимними вечерами (и днями тоже) за лебедкой в бассейне «Архимед». Я воскликнула: «Ого! Да я фигуристка, оказывается?!» – он улыбнулся и ответил: «Это естественно, ты же русская!». Юрий Леонидович, во многом благодаря вам в понимании мировой общественности быть русским и быть фигуристом означает одно и то же. Спасибо Вам за этот вклад в имидж страны. Но главное спасибо я говорю за то, что без малого 30 лет назад вы с братом поставили меня на водные лыжи. Я стою на них до сих пор. Я нахожусь в красивом месте, занимаюсь интересным делом. И Вам, мой дорогой тренер, я от души желаю еще многих красивых мест и еще многих интересных дел! «Это была не просто секция» Александр ДОБРОДЕЕВ, вице-чемпион мира среди студентов, неоднократный призер чемпионатов России, чемпион России среди юношей и юниоров, из последнего поколения воспитанников братьев Нехаевских, ныне живет и работает в США: - Вспоминая сейчас это время, могу сказать, что 11 лет тренировок водным лыжам были не просто секцией или кружком. Это была долгоживущая школа с историей больших мастеров мирового класса! В лице двух братьев-близнецов она воспитывала и обучала не только технике и физической подготовке, но и настоящему взрослению, преодолению любых трудностей, коих в 90-х и начале нулевых было достаточно. Два человека - Юрий Леонидович и Валерий Леонидович Нехаевские, строгие, но справедливые, сложные и в то же время умеющие находить общий язык с воспитанниками, давать четкие тренерские установки по выполнению непривычных упражнений, всегда показывали пример невероятного трудоголизма и самоотдачи своему делу. Спасибо им огромное! С юбилеем, Юрий Леонидович, крепкого здоровья Вам и заботы родных и близких! Живите долго! «Положили жизнь и судьбу на алтарь развития водных лыж» Василий ГОРЮНОВ, заслуженный тренер России, руководитель воднолыжного клуба «Вега»: - Юрий Леонидович, дорогой! Поздравляю Вас с днем рождения! Валерия Леонидовича, который, наверняка, видит нас, также с днем рождения. Для меня Вы с Валерием всегда – Два Брата! Мы знакомы с Вами вот уже 46 лет. Спасибо, что все эти годы вы являетесь для многих, а для меня так абсолютно точно, настоящим примером стойкости, порядочности и увлеченности своим делом. Далеко не каждому дано, положив свою жизнь и судьбу на алтарь развития воднолыжного спорта, пройти «огонь, воду и медные трубы», при этом остаться Человеком и Профессионалом с большой буквы. Я горжусь тем, что многому научился у Вас с Братом и стал хотя бы немножко с Вами «одной крови». Я очень хотел приехать в Дубну к Вам на празднование юбилея, даже объявил всем членам клуба несколько месяцев назад, что 3 июня меня в катере точно не будет. Но, к сожалению, Всемирная паранойя внесла свои коррективы. Вот уж воистину, «хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах»… Тем не менее, разрешите заочно пожелать Вам в славный юбилей крепкого здоровья, счастья, домашнего тепла, друзей и частого общения с ними! Вы всегда прокладывали путь и освещали его тем, кто идет за Вами. Пожалуйста, продолжайте быть примером еще долго-долго! P.S. Всегда ждем, рады и горды видеть Вас в клубе «Вега». Ваш ученик, если разрешите так мне себя называть, В.Г. «Настоящие тренеры - это про братьев Нехаевских!» Аркадий и Владимир ГЕНОВЫ, заслуженные тренеры Республики Беларусь (Новополоцк): - Настоящие тренеры - это про братьев Нехаевских! Сегодня юбилей у известных в воднолыжном мире людей. Юрий Леонидович, Вы с Валерием Леонидовичем добились и сделали очень много. Ваш авторитет в воднолыжном мире весом. Изобретение воднолыжного буксировочного устройства в бассейне и фазовая структура фигурного катания - все это революция в воднолыжном спорте. Победы учеников - это и есть доказательство правильности методик и тренерской мысли! Мы помним ваши достижения, которыми по праву и сегодня гордятся воднолыжная Россия и страны СНГ. Желаем Вам здоровья, оптимизма и долгих лет жизни! «Многие спортсмены бесконечно благодарны за ваш труд» Алексей МАРТЫНОВ, президент Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Украины: - Дорогой Юрий Леонидович! Примите мои поздравления с 80-летием и наилучшие пожелания! Вы – пионер воднолыжного спорта в Советском Союзе и во всем мире. Вам как первопроходцам воднолыжного спорта в Советском Союзе многие спортсмены бесконечно благодарны за Ваш труд, за те изобретения и новаторские идеи, которые Вы воплотили в жизнь, что позволило совершить прорыв в фигурном катании и воднолыжном спорте в целом. Вы воспитали целую плеяду талантливых спортсменов - призеров и чемпионов Европы и мира, несмотря на все трудности и лишения, которые выпали на Вашем пути. Отдельного уважения заслуживает Ваша фанатичная любовь к водным лыжам, твердость и сила характера, энергия и вера, с которой Вы идете по жизни. Я желаю Вам крепчайшего здоровья и сил еще на долгие годы. Желаю, чтобы Ваши наставления продолжали жить в Ваших учениках, многие из которых пошли по Вашим стопам и разлетелись по всему миру! От имени Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Украины, а также всех воднолыжников Украины, мы всегда будем рады видеть Вас у нас в гостях! «Я горжусь этой дружбой» Виктор СИДЯК, 4-кратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, 11-кратный чемпион мира, 3-кратный обладатель Кубка мира, 15-кратный - Кубка Европейских чемпионов, заслуженный мастер спорта СССР: - В Дубне начиналась моя спортивная карьера в 1964 году: я готовился здесь выступать на Олимпиаде в Токио. К сожалению, туда не попал, но познакомился с братьями Нехаевскими, этими замечательными людьми, которые безоговорочно являются лидерами в своем виде спорта – водных лыжах. (Впоследствии я даже ввел водные лыжи в физическую подготовку сборной страны по фехтованию.) Эти люди были родоначальниками воднолыжного спорта в нашей стране, они первыми придумали лебедку для тренировок в бассейне, они помогли распространить водные лыжи практически на все республики Советского Союза. И за рубежом знают их успехи, знают их как преданных делу людей и преданных друзей. Я горжусь этой дружбой. К сожалению, рано от нас ушел Валерий, но память о нем как о первооткрывателе будет жить вечно. Потому что тренером становиться гораздо тяжелее, чем выступать самому. Тренер должен отдавать спортсмену всю свою душу и себя без остатка. «Это люди, которые себя отдавали до конца» Академик РАН Дмитрий ШИРКОВ, директор, а затем почетный директор Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, возглавлял городскую воднолыжную федерацию в 1970-1980-е годы (именно на эти годы пришелся расцвет воднолыжного спорта в Дубне, России и СССР): - Для меня братья Нехаевские – профессионалы своего дела. Если образно выразиться, они академики в своем деле. Ну, академики-не академики, но человек, который достиг выдающихся успехов в науке, в спорте, в искусстве (в политике тоже бывает такое, хотя труднее увидеть), – это человек, который полностью себя, может быть, с довольно ранних лет отдал этому делу и для него вся жизнь в нем сосредоточена. Конечно, Бог должен дать еще талант, учености мало. И он этот талант братьям дал, потому что они разработали новые методики, новые технические средства, ту же воднолыжную лебедку для тренировок в бассейне. И результат – вот этот каскад медалей, на всех уровнях. Это люди, которые себя отдавали до конца. Теперь, в последние времена, мы на своей шкуре чувствуем, что наука не пользуется достаточным вниманием, и перспективы, которые связаны с научным прогрессом, от наших правителей ускользают, только в прагматичных целях они делают какие-то шаги. Ну и в конечном счете под то же колесо истории и катастроф (и всех их последствий) попала и воднолыжная секция Дубны. Но я хочу, чтобы в памяти у нас это осталось - Валерий вот останется. Но Валерий не один, оба брата неразличимы для нас. (Из выступления на открытии мемориальной доски Валерию Нехаевскому, 2008 год.) «Они прославили наш город, и этого мы никогда не забудем» Академик РАН Юрий ОГАНЕСЯН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, президент воднолыжной федерации Дубны в 1990-2000-е годы, мировой лидер исследований в области синтеза сверхтяжелых элементов, его именем назван элемент 118 Таблицы Менделеева – оганесон: - Один из братьев Нехаевских, Юрий, работал со мной вместе в нашей лаборатории. И он, тогда совсем молодой человек, пришел ко мне и сказал: «Наверное, я должен из лаборатории уйти, потому что хочу серьезно посвятить себя спорту и не могу сочетать и то, и другое - либо я буду плохо работать, либо я буду плохо заниматься спортом”. И он ушел - к большому моему сожалению, надо сказать, потому что на него мы возлагали большие надежды. Но оказалось, что я был неправ. Он ушел в “свободное плавание” (ему, я думаю, было очень нелегко), и вместе с братом они создали вот этот первый клуб совсем молодых ребят, школьников, которых научили водным лыжам, и в конце концов, теперь мы уже знаем, из этого появилась целая школа, которая называется дубненской школой, которая имеет свой почерк, свой взгляд, свой подход и которую, наверное, отличают от других школ, не менее знаменитых не только в нашей стране, но и за рубежом. Это большое дело, когда создается новая культура, новая физическая культура в данном случае, которая имеет свою самобытность, свое лицо, которая получила всемирное признание. Потому что ведь спорт, хоть и физическая, но на самом деле это очень духовная вещь, это культура, на которую, к сожалению, в настоящее время не находится ни денег, ни должного внимания. А ведь молодое подрастающее поколение - оно нуждается в этой духовности. Мы все очень горячо говорим о том, что нужно, чтобы наши дети, наши внуки росли здоровыми, сильными телом и душой, а делаем по этому поводу очень мало. Я бы не связывал это непосредственно с деньгами, но я бы определенно это связывал с вниманием, которое уделяется этому виду спорта, потому что всякую культуру может погубить - погубят не деньги, погубит равнодушие. И я думаю, что даже озолоти человека, из него хорошего тренера не получится. Тренер - это человек, кто дает вот эту духовность. К большому несчастью, мы потеряли Валерия. Теперь мы должны беречь Юрия, мы должны ему помогать обязательно. Помогать – это не означает только деньги, поймите. Это означает и моральную поддержку, внимание к человеку. Мы должны гордиться им, потому что для Дубны большое счастье, что на нашей земле оказались эти молодые люди, которые посвятили себя нам, нашим детям. Они прославили наш город, и этого мы никогда не забудем. «Необыкновенный творческий запал у этих людей» Нина ШКОЛЬНИКОВА, журналист, многие годы вела воднолыжную тематику в газете «Советский спорт»: - Я как профессиональный спортивный журналист знаю Нехаевских с 1967 года, еще когда они были спортсменами. Пристально все эти долгие годы следила за их судьбой. Что привлекало в них? Почему вот так? Со многими ведь людьми сталкиваешься, со многими тренерами, спортсменами на протяжении всей своей жизни, и не ко всем такое внимание. Необыкновенный творческий запал у этих людей. Всегда, когда приезжала в Дубну, когда виделась с ними, всегда захватывало это творческое горение – поиски чего-то нового, какой-то всплеск идей. Он и тебя как-то заражает, и тебе передается. Я даже иногда думала: может, воздух Дубны так действует на братьев? Вот у них внутри сидел этот творческий запал. Я не могу их разделить - говорят, что у Бога все живы, вот для меня и Валерий сейчас жив. И Юрий сейчас один в двух лицах, как говорится. И все, что мы говорим про Валерия, мы говорим и про него. Так вот сложилась судьба. Но мало творческого запала, мало этих изобретений, мало академических знаний, у них еще был особый педагогический талант, какой-то подход к детям: простой, строгий, суровый, без фальши. И, конечно, очень горько, очень обидно, что воднолыжная школа Нехаевских перестала существовать. Хотя все повторяют: в Дубне воднолыжная школа Нехаевских. Имя это живет, плывет – и в памяти нашей, и везде, но, к сожалению, как факт: этой школы нет. Не знаю, может быть, весь этот путь уже нельзя повторить, но, мне кажется: то, чтобы эта школа как-то возродилась, зависит от всех жителей Дубны и от всех нас, в ком живет память об этом необычном творческом деле. После одного из мартовских Дней памяти Валерия Нехаевского гуляли по волжской набережной в Дубне. К Юрию Леонидовичу подошла незнакомая пара: «Вы нас не знаете, мы просто хотели сказать вам с братом спасибо за все, что вы сделали. Вы были нашей эпохой!». Вера Федорова