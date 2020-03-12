Открытый Кубок Москвы в честь Дня защитника Отечества среди ветеранов прошел в спортивном клубе «Гриф». Около ста участников разных возрастных групп и весовых категорий из Москвы и Подмосковья приняли участие в турнире, в том числе и женщины. Поистине замечательный подарок мужчинам Дубны преподнесла Екатерина Погула, единственная участница из нашего наукограда. Она не только выиграла в своей весовой категории, но и установила личные рекорды: рывок - 30 килограммов, толчок - 40 килограммов, сработав на все шесть подходов. А неделей ранее состоялся открытый кубок Москвы по пауэрлифтингу по версии АWPC (с допинг-контролем). В нем приняли участие более 300 спортсменов из России, Финляндии, Кубы, Беларуси, Украины. Впервые в этом году стартовал А. Цветков в классическом пауэрлифтинге ,заявился в двух номинациях среди ветеранов и взрослых. После операции на плечо, в свои неполные 63 года, ему не было равных не только среди ветеранов, но и среди взрослых тяжелоатлетов в весовой категории до 100 килограммов. Но самое неожиданное – он стал абсолютным победителем среди взрослых в классическом пауэрлифтинге! По системе гломбренгрера (поднятые килограммы, собственный вес переводятся в очки). Присед - 212.5 килограммов, жим - 115 килограммов, тяга становая - 225 килограммов, сработал на все девять подходов. В итоге - две медали и красивый кубок. А в канун нового года Василий Цветков в составе сборной России выступал на международном турнире по пауэрлифтингу «Адреналин Гран-при» в столице Беларуси городе Минске. Этот турнир отличается прекрасной организацией и всегда радует серьезными рекордами. В турнире принимали участие сильнейшие среди сильных из 15 стран мира. Зрительный зал был забит до отказа, эмоции зашкаливали! Состав команды - три участника (один приседает, второй жмет, третий выполняет тягу становую). Зачет только командный, по системе: поднятые килограммы, собственный вес переводятся в очки и суммируются. В результате сборная России заняла почетное третье место. Результат Василия Цветкова: присед - 302.5 килограммов при собственном весе 80 килограммов (Дубна), Алексей Сапоженков выжал 260 килограммов при собственном весе вес 90 килограмм (Талдом), а тяжелоатлет из легендарного Ржева Тверской области при весе 90 килограммов выполнил становую тягу 310 килограммов! Александр ГЕРАСИМОВ