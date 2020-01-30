Встреча представителей профсоюзного актива ГосМКБ «Радуга» и руководства предприятия с главой города М.Н. Даниловым и его профильными заместителями состоялась в стенах МКБ «Радуга». Зал совещаний едва вместил всех желающих принять участие в диалоге с главой.

Вопросы, которые удалось обсудить в рамках встречи, были достаточно наболевшими, как, например, затянувшееся строительство жилых домов на улице Тверской (застройщик - компания «Бетиз и К») и нового лечебного корпуса городской больницы, реконструкция улицы Центральной, строительство берегоукрепляющей дамбы на левом берегу и ее будущий внешний вид. Сотрудники предприятия подняли вопрос о судьбе школы №4 и ее перепрофилировании в физико-математический лицей, освещении тротуаров как в левобережной, так и в правобережной частях города, а также вопрос недостаточной освещенности главных улиц и автомобильных дорог, пешеходных переходов. Ряд тем и вопросов касался спортивных объектов - улучшение их инфраструктуры и повышения доступности таких видов спорта, например, как хоккей.

Кстати, раз уж затронули тему спорта, то стоит отметить, что наиболее приятным моментом встречи стало награждение лучших спортсменов – сотрудников ГосМКБ «Радуга» по итогам 2019 года.

Лучшей спортсменкой за высокие спортивные результаты и активное участие в жизни коллектива названа Чернякова Юлия. Лучшим спортсменом стал Василий Черников – многоборец, выступавший сразу в нескольких видах спорта. За высокие достижения в спорте – коллективным решением награжден Иван Серебряков, который в 2019 году совершил заплыв Дубна – Кимры протяженностью 25 километров по Волге. Собранные средства во время этого благотворительного заплыва были направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Среди коллективов, принимавших участие в спартакиаде по двенадцати видам спорта, третьего места удостоена служба главного инженера, представителей заказчика и профсоюзный комитет. Второе место у сборной цехов ХПСП. А кубок за первое место вручен сильнейшей команде второго и пятого отделений предприятия.