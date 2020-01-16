Лыжные эстафеты памяти первого главного конструктора МКБ «Радуга» А.Я. Березняка в этом году прошли уже в сороковой раз. Шестнадцать команд состязались на лыжне за лучший результат, хоть у этих соревнований, имеющих традиции длиною в сорок лет, один из основных спортивных девизов – «Главное – участие». Все потому, что на старт эстафет выходят не только профессиональные спортсмены, как правило, представляющие спортивные учреждения города, но и самые обычные приверженцы здорового образа жизни и зимних видов спорта -прежде всего из подразделений самого предприятия ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, а также учебных заведений Дубны и организаций. Первыми по многолетнему обычаю на старт вышли соратники легендарного конструктора – именно они четыре десятилетия назад закладывали на дубненском предприятии эту спортивную традицию. Но прежде – торжественное построение спортсменов под руководством главного судьи соревнований Виктора Захаровича Червякова и напутствие генерального директора ГосМКБ «Радуга» Владимира Николаевича Трусова и главы города Максима Николаевича Данилова участникам лыжных гонок. Пожелав, чтобы сорокалетняя спортивная традиция продолжалась еще не один десяток лет, В.Н. Трусов дал старт эстафетам. Первыми без учета времени лыжную дистанцию преодолели соратники Александра Яковлевича Березняка - Терехов Владимир (самый старший участник, ему 81 год), Очагов Евгений, Рыков Владимир, Головко Валентин, Кузьмина Валентина, Шатилов Вадим и Шутов Анатолий. Хотя, честно признаться, глагол «преодолели» к этим участникам не слишком-то и подходит. Несмотря на свой уже достаточно почтенный возраст, они с таким живым задором и бодрым спортивным темпом пробежали почетный круг эстафеты, что с гордостью и неподдельным уважением на них заглядывались все, кто даже заметно помоложе! Трасса в этом году выдалась не из легких – снега бы побольше, да морозец покрепче. Но, как не без доли правды подшутил председатель первичной профсоюзной организации предприятия (он же член оргкомитета лыжных эстафет) М.Н. Щербаков, пусть трасса и была обледенелой да еще и с предательски выступающими корешками, но это лучше, чем бежать по лужам. А еще Максим Николаевич отметил, что второй год организаторы соревнований и сами участники убеждаются в правильности выбора этой трассы - и в удачном ее расположении, и ее рельефе, и доступности этого лыжного километрового круга. Напомню, что второй год зимние эстафеты, ранее проводимые на стадионе «Волна», проходят в лесопарковой зоне на улице Макаренко, в районе развлекательного центра «Юность». Состязания проходили по трем группам. Победителей определяли среди команд подразделений ГосМКБ «Радуга», среди сборных предприятий и организаций города, а также вузов и среди команд городских школ. На пьедестале почета оказались сразу две команды школы №3, они взяли первое и третье места. На втором месте – ребята из школы №1 им.А.Я. Березняка. Лучший результат среди организаций показала сборная ОИЯИ , на втором месте – университет «Дубна», третье место у команды ГУВД МО «Динамо». Среди команд подразделений самого предприятия на третьем месте сборная ОК-3 и ОК-7, «серебро» состязаний взяла команда службы главного инженера, представительства заказчика и профкома. А переходящего кубка за первое место на этот раз удостоена команда ХПСП – сборная цехов. Всех без исключения спортсменов наградили грамотами, сладкими призами, под аплодисменты болельщиков были сделаны фото на память. Ощущение причастности к этой замечательной спортивной традиции появилось у всех без исключения спортсменов независимо от времени, с которым они приходили к финишу. И это главное. Анна Сухая Фото автора