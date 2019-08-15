Два дня на кортах Объединенного института ядерных исследований проходил Международный теннисный турнир, посвященный памяти член-корреспондентов РАН, лауреатов государственных премий братьев Венедикта и Бориса Джелеповых. Турнир на этот раз юбилейный – проходил он уже в двадцатый раз.

Торжественное открытие состоялось в субботу, 3 августа. Поздравляя участников турнира и его организаторов с открытием юбилейного теннисного турнира, вице-директор Объединенного института ядерных исследований Михаил Григорьевич Иткис пожелал участникам ярких побед. Впрочем, даже само участие в этом теннисном турнире, не говоря уже о победе, - яркое и бесспорно запоминающееся действо. Стоит отдельно сказать и о том, что заложенную в 2000-м году по инициативе сына Бориса Сергеевича Джелепова – Игоря Борисовича Джелепова, профессора, мастера спорта СССР, вице-президента Федерации тенниса Северо-Западного региона России эту теннисную традицию, все эти годы поддерживает Объединенный институт ядерных исследований, в частности Лаборатория ядерных проблем им. В. П. Джелепова, управление социальной инфраструктуры и спортивный комплекс ОИЯИ.

Участники теннисных состязаний и просто любители этого вида спорта из числа болельщиков отлично знают, что каждый год участие в турнире принимают именитые гости – известные спортсмены, политики, космонавты, общественные деятели. Вот и на этот раз почетными гостями (и одновременно участниками) турнира стали герой России космонавт Сергей Трещев и давний друг турнира Андрей Караченцов, сын всеми любимого актёра театра и кино Николая Караченцова, а также спортсмены теннисного клуба Софийского университета из Болгарии. В соревнованиях по традиции также участвовали воспитанники спортшколы «Дубна».

В парном разряде победу одержала пара – Тед Бачев и Алексей Исаев, обошедшие в спортивном мастерстве Андрея Колесникова и Виталия Федорова. Третье место заняли Калоян Даяров и Дмитрий Пешехонов, которые сражались за «бронзу» с Андреем Караченцовым и Владимиром Кишкиным. В микстах сильнейшими оказались молодые спортсмены из Болгарии — Алина Каражова и Эмин Сонер, сражавшиеся с Амирой Травиной и Михаилом Безногих. Третье место в борьбе с Ольгой Иваньшиной и Олегом Кощеевым одержали Мария Князюк и Сергей Левшенков.

Среди воспитанников спортшколы «Дубна» места распределились следующим образом.

Первое место - Лушина Софья/Куприянова Лера, второе место - Елисеева Алиса/Ходак Максим и третье место - Шелест Вика/ Яковлев Вова.

Яркой, зрелищной и волнительной для спортсменов также оказалась церемония награждения. Все победители были отмечены кубками и грамотами, которые им вручил И.Б. Джелепов.

Анна Сухая

Фото Лидии Демьяненко, Игоря Лапенко