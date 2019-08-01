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«Николов Перевоз» - яркое спортивное зрелище Печать
01.08.2019 00:00

VII Дубненский триатлон «Николов Перевоз» – яркое и зрелищное мероприятие Подмосковья и России. Соревнования проходили в Дубне 27 июля, когда подмосковный наукоград отмечал День города.

В оргкомитет «Николова Перевоза» вошли Министерство физической культуры и спорта Московской области и Федерация триатлона России. Непосредственно подготовкой спортивного праздника вместе с администрацией городского округа занималось ООО «Руссиалоппет». Под эгидой этой федеральной спортивной лиги также проводится 28 крупнейших лыжных забегов в шести федеральных округах, она представляет международное марафонское движение в России.

Программа соревнований в Дубне включала олимпийский триатлон (плавание 1,5 км, велогонка 40 км и бег 10 км) – чемпионат Московской области, спринт (плавание 750 м, велогонка 20 км и бег 5 км) – этап Кубка Федерации триатлона России, а также акватлон (плавание 750 м и бег 5 км) и эстафеты. Дистанцию каждый из 400 стартовавших спортсменов выбирал самостоятельно. Более 1100 жителей, гостей города и волонтеров активно болели за них на всех этапах.

«ТЕНЗОР» оказал финансовую помощь в проведении дубненского триатлона. Как рассказал директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный, со спортом на приборном заводе дружат и физкультурно-оздоровительному досугу сотрудников уделяется особое внимание. Для занятий и тренировок еженедельно по субботам арендуется зал во дворце спорта «Радуга», проходят товарищеские матчи по мини-футболу, волейбольные турниры, в которых охотно участвуют и молодые специалисты, и ветераны. После небольшого перерыва очередной спортивный сезон стартует осенью.

– В прошлом году мы отмечали 50-летие с момента основания нашего завода. На протяжении всего времени «ТЕНЗОР» остается одним из градообразующих предприятий, и поддержка значимых городских мероприятий у нас в традиции. Триатлон «Николов Перевоз» – действительно масштабное событие, проведению подобного рода соревнований мы будем всячески содействовать. В этом году впервые в нем участвовали олимпийский чемпион Никита Крюков, а в эстафетах – ребята из паралимпийской сборной. Особенно приятно, что абсолютную победу одержали спортсмены из Дубны: Роман Чистоступов, а среди женщин Мария Аликина, – отметил директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный.

Сам Михаил Владимирович успешно преодолел дистанцию акватлона (плавание и бег) и занял первое место в своей возрастной категории.
  		 
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