В Дубне активно развивается чирлидинг, и две наши команды уже добились хороших результатов, представляя наукоград на областных и межрегиональных соревнованиях.

Популярность чирлидинга в последнее время быстро растет. Это новое направление интересно для людей разных возрастов, но прежде всего для детей и подростков. Динамичные и зажигательные выступления девчонок в красивых ярких костюмах вызывают живой отклик у публики.

Как вид спорта чирлидинг органично сочетает элементы шоу и физических упражнений, выстроенных в программу по определённым правилам. В неё входят элементы акробатики и гимнастики, перестроения с танцевальными движениями и пирамиды.

Первоклашки, а иногда и детсадовцы из дубненской команды «Атомик» уже настоящие спортсмены, которые великолепно выполняют сложные поддержки. Они артистичны, грациозны, но уже проявляют настоящий бойцовский характер. Это позволяет добиваться хорощих результатов. Только в этом сезоне команда «Атомик» пополнила свою копилку тремя медалями: первое место на Московском областном фестивале по чирлидингу «Звезды Подмосковья» (г. Ершово), первое место на Московском областном фестивале по чирлидингу «Я люблю тебя, Россия» (г. Долгопрудный), второе место на II Открытом кубке «Чир Лига» (г. Мытищи), а также четвертое место на Открытом кубке Московской области (г. Лобня). Команда прошла отбор на Национальные соревнования по чир-спорту и чирлидингу-2019 (г. Казань) и выступила блестяще. Команда «Атомик» представляла г. Дубну и Московскую область на соревнованиях среди школьных команд в Программе национальных соревнований по чир-спорту и чирлидингу-2019 и завоевала второе место, став вице-чемпионом!

Удачным оказался сезон 2018 – 2019 и для дубненской команды «Импульс» (юниоры). Легко и изящно члены команды демонстрируют сложные поддержки, динамичные перевороты и пирамиды, причем ряд сложнейших элементов выполняют совсем юные девушки - на соревнованиях они обошли многих спортсменок, которые старше их. Заметим, что любые соревнования сплачивают команду, делая ее одним живым организмом. Успехи мотивируют тренироваться еще упорнее и добиваться самых лучших результатов. С каждым разом программы выступлений команды обновляются и усложняются.

На Московском областном фестивале по чирлидингу «Звезды Подмосковья» (г. Ершово) дубненская команда завоевала второе место в дисциплине «чирлидинг-группа» и третье место в дисциплине «групповой стант».

II Открытый кубок «Чир Лига» (г. Мытищи) принес третье место в дисциплине «чирлидинг-группа». Увенчались успехом и соревнования по чир-спорту «Открытый кубок титанов 2.0»

(г. Санкт-Петербург). На Международном турнире по черлидингу «Северная Пальмира» 2019

(г. Санкт-Петербург) у команды четвертое место в дисциплине «чирлидинг-группа» и третье место в дисциплине «групповой стант». Открытый кубок Московской области по чирлидингу (г. Лобня) «подарил» первое победное место в дисциплине «чирлидин-группа». В соревнованиях среди школьных команд в Программе национальных соревнований по чир-спорту и чирлидингу 2019 (г. Казань) у представителей Дубны второе место в дисциплина «чирлидинг группа». Зрители с восторгом наблюдали, как дубненские спортсменки демонстрировали свои «фирменные» элементы. Поздравляем с победой!

Подготовила Ольга ШАРОВА