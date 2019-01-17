По-настоящему зимними выдались прошедшие выходные – и свежий снег выпал в достатке, и морозец чуть меньше десяти по Цельсию стоял. Все именно так, как любят спортсмены лыжники – участники традиционных лыжных эстафет памяти выдающегося авиаконструктора основателя МКБ «Радуга» Александра Яковлевича Березняка. В этом году зимние эстафеты прошли уже в 39-й раз, и впервые на новой лыжной трассе – в лесопарковой зоне на улице Макаренко. Приветствовали спортсменов по многолетней традиции руководители самого предприятия во главе с генеральным директором В.Н.Трусовым и председателем профсоюзного комитета М.Н. Щербаковым, а также глава города М.Н. Данилов и руководитель ДЮСШ «Дубна» А.В. Чарыков. После бодрого спортивного напутствия был дан старт на первые дистанции. Эстафеты проходили по трем группам – среди команд подразделений АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка», команд учебных заведений и сборных предприятий и организаций Дубны. Отдельный лыжный забег ежегодно проходит и для соратников Александра Яковлевича. На этот раз в забеге среди ветеранов приняли участие семеро соратников конструктора - В.Терехов, Е.Очагов, В.Рыков, В.Головко, В.Кузьмина, Е.Назарова и В.Шатилов. Но вот настоящая спортивная борьба за победные кубки развернулась на основных дистанциях эстафеты. В итоге первое место в захватывающей гонке заняла команда службы главного инженера, представительства заказчика и профкома. На втором месте – команда ОК-3, ОК-1, а «серебро» забега у сборной Управления и КО-1. Лучшими среди команд организаций города стала сборная студентов, второй результат у команды ДС «Радуга», третий – у спортсменов Объединенного института. Первое и третье места среди команд образовательных учреждений одержали сразу две сборные гимназии №3, на втором месте на этот раз лыжники из школы №1. Всех победителей и призеров наградили, как и положено, грамотами и медалями, а также приятными сувенирами и сладкими призами. Как отметили участники лыжных эстафет, трасса для лыжных гонок в этом году оказалась очень удачной и к тому же крайне живописной. Как подчеркнул руководитель предприятия В.Н.Трусов, есть намерение в будущем проводить зимние эстафеты именно на этой лыжне и по возможности организовывать на месте раздевалки для спортсменов, что сделает эту трассу еще более комфортной. Анна Сухая