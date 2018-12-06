16 ноября на торжественном мероприятии в Москве, посвящённом 80-летию самбо в России, были отмечены люди, чьи сердца давно покорил этот вид спорта. Награды вручали сопредседатель Попечительского совета Всероссийской федерации самбо Р.Г. Нургалиев и министр спорта РФ П.А. Колобков.

За большой вклад в развитие этого вида спорта медалью «80 лет самбо» награждён и наш земляк - руководитель физического воспитания ГБПОУ МО «АТТ «Дубна» Б.Р. Пивоваров, мастер спорта международного класса по самбо.

Медаль Борису Робертовичу вручил заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Викторович Трошкин.