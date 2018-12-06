Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Награда - мастеру спорта Печать
06.12.2018 00:00

16 ноября на торжественном мероприятии в Москве, посвящённом 80-летию самбо в России, были отмечены люди, чьи сердца давно покорил этот вид спорта. Награды вручали сопредседатель Попечительского совета Всероссийской федерации самбо Р.Г. Нургалиев и министр спорта РФ П.А. Колобков.

За большой вклад в развитие этого вида спорта медалью «80 лет самбо» награждён и наш земляк - руководитель физического воспитания ГБПОУ МО «АТТ «Дубна» Б.Р. Пивоваров, мастер спорта международного класса по самбо.

Медаль Борису Робертовичу вручил заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Викторович Трошкин.
  		 
< Декабря 2018 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо