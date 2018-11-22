Перечень лыжных маршрутов В целях развития физической культуры и спорта утвержден перечень лыжных маршрутов на территории Дубны в зимний период 2018 - 2019 гг. Спортивный лыжный маршрут с освещённым кругом протяженностью 5 км - в лесопарковой зоне Черная речка, включая лыжный стадион «Юде-Кон».

Лыжный маршрут «Здоровье» протяженностью 10 км - от лыжного стадиона «Юде-Кон» и от стелы «Мирный атом» через лесопарковую зону, примыкающую к ул. Приборостроителей и ш. «Новое».

Освещенный лыжный маршрут протяженностью 3,3 км в левобережной части города, в районе лесопарковой зоны между дамбой Московского моря и ул. Жуковского.

Освещенный лыжный (пешеходный) маршрут протяженностью 1,0 км в районе ул. Макаренко - ул. Володарского.

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