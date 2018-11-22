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22.11.2018 09:11
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В целях развития физической культуры и спорта утвержден перечень лыжных маршрутов на территории Дубны в зимний период 2018 - 2019 гг.
- Спортивный лыжный маршрут с освещённым кругом протяженностью 5 км - в лесопарковой зоне Черная речка, включая лыжный стадион «Юде-Кон».
- Лыжный маршрут «Здоровье» протяженностью 10 км - от лыжного стадиона «Юде-Кон» и от стелы «Мирный атом» через лесопарковую зону, примыкающую к ул. Приборостроителей и ш. «Новое».
- Освещенный лыжный маршрут протяженностью 3,3 км в левобережной части города, в районе лесопарковой зоны между дамбой Московского моря и ул. Жуковского.
- Освещенный лыжный (пешеходный) маршрут протяженностью 1,0 км в районе ул. Макаренко - ул. Володарского.