Команда наших спортсменов-­самбистов, возвращавшаяся с соревнований из города Кстово Нижегородской области, рисковала не успеть на последний автобус из Москвы в Дубну. И, вполне возможно, ребятам вместе с их руководителем пришлось бы ночевать на вокзале, если бы не своевременная помощь гендиректора ОАО «РАТА­Экспресс» Павла Анатольевича Насонова.

­ Я позвонил Павлу Анатольевичу с просьбой задержать отправление последнего рейсового автобуса на 10 минут, ­ рассказал тренер по самбо, преподаватель ГБПОУ МО «Аграрно­технологический техникум «Дубна» Борис Робертович Пивоваров. ­ Благодаря его неравнодушию и оперативной помощи мы с ребятами вовремя вернулись домой. Стоит заметить, что с подобной просьбой к Павлу Анатольевичу я обращался не раз, и всегда он выручает. За это ему бесконечная признательность и благодарность!

Отзывчивость и добросердечие руководителей довольно высокого уровня всегда впечатляет. Представьте, сколько томительных часов ожидания пришлось бы провести нашим ребятам на вокзале, если бы глава транспортной компании не счел обязательным ответить на звонок и помочь землякам. Одним словом, респект и уважение вам, Павел Анатольевич.

Ирина БОБРОВСКАЯ