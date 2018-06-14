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14.06.2018 00:00
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Команда наших спортсменов-самбистов, возвращавшаяся с соревнований из города Кстово Нижегородской области, рисковала не успеть на последний автобус из Москвы в Дубну. И, вполне возможно, ребятам вместе с их руководителем пришлось бы ночевать на вокзале, если бы не своевременная помощь гендиректора ОАО «РАТАЭкспресс» Павла Анатольевича Насонова.
Я позвонил Павлу Анатольевичу с просьбой задержать отправление последнего рейсового автобуса на 10 минут, рассказал тренер по самбо, преподаватель ГБПОУ МО «Аграрнотехнологический техникум «Дубна» Борис Робертович Пивоваров. Благодаря его неравнодушию и оперативной помощи мы с ребятами вовремя вернулись домой. Стоит заметить, что с подобной просьбой к Павлу Анатольевичу я обращался не раз, и всегда он выручает. За это ему бесконечная признательность и благодарность!
Отзывчивость и добросердечие руководителей довольно высокого уровня всегда впечатляет. Представьте, сколько томительных часов ожидания пришлось бы провести нашим ребятам на вокзале, если бы глава транспортной компании не счел обязательным ответить на звонок и помочь землякам. Одним словом, респект и уважение вам, Павел Анатольевич.
Ирина БОБРОВСКАЯ