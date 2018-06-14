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Помог спортсменам добраться домой Печать
14.06.2018 00:00

Команда наших спортсменов-­самбистов, возвращавшаяся с соревнований из города Кстово Нижегородской области, рисковала не успеть на последний автобус из Москвы в Дубну. И, вполне возможно, ребятам вместе с их руководителем пришлось бы ночевать на вокзале, если бы  не своевременная помощь гендиректора ОАО «РАТА­Экспресс» Павла Анатольевича Насонова.

­ Я позвонил Павлу Анатольевичу с просьбой задержать отправление последнего рейсового автобуса на 10 минут, ­ рассказал тренер по самбо, преподаватель ГБПОУ  МО «Аграрно­технологический техникум «Дубна» Борис Робертович Пивоваров. ­ Благодаря его неравнодушию и оперативной помощи  мы с ребятами вовремя вернулись домой. Стоит заметить, что с подобной просьбой  к  Павлу Анатольевичу  я обращался не раз, и всегда он выручает. За это ему бесконечная признательность и благодарность!

Отзывчивость и добросердечие руководителей довольно высокого уровня всегда впечатляет.   Представьте, сколько томительных часов ожидания пришлось бы провести нашим ребятам на вокзале, если бы глава транспортной компании не счел обязательным ответить на звонок и  помочь землякам.  Одним словом,  респект  и уважение  вам, Павел Анатольевич.

Ирина БОБРОВСКАЯ

 
  		 
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