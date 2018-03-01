20 февраля во Дворце спорта «Радуга» состоялась пятая Спартакиада силовых и военизированных структур, посвященная Дню защитника Отечества. В торжественном открытии приняли участие руководство города (М.Н.Данилов, Н.Ю.Мадфес, Е.А.Штейн), начальник Управления по физической культуре и спорту Г.А.Минаев, директор дворца спорта И.А Вяземский, председатель оргкомитета А.Г Головин, главный судья соревнований В.З Червяков.

В спартакиаде приняли участие 14 коллективов: по три полицейских подразделения и противопожарной службы, два воинских коллектива, два общественных объединения соответствующей направленности (Союз десантников России и Союз ветеранов МВД), две молодежные военно­патриотические организации («Спарта» и «Юнармия»), команды Роснацгвардии (ОВО) и ОФСБ (которая на сей раз была усилена представителями общественного движения «Альфа­Дубна») ­ всего более 170 участников.

По традиции программа спартакиады предусматривала 8 видов спорта, командный зачет определялся по четырем лучшим результатам. Единственное изменение ­ в этом году решено включить в программу легкоатлетическую эстафету (вместо армрестлинга), что позволило повысить зрелищность турнира. Кроме того, в качестве эксперимента и с учетом пожеланий команд­участниц решено провести в рамках мужской спартакиады мини­турнир для дам в погонах по четырем видам спорта.

Ход турнира подтвердил притязания не менее 5 коллективов на общекомандную победу. В итоге напряженной спортивной борьбы сильнее других в этом году оказался коллектив Спецотдела Федеральной противопожарной службы № 18, главной неожиданностью стало второе место объединенной команды ОФСБ и «Альфа­Дубна», «бронза» досталась войсковой части 3559.

В мини­футбольном турнире в финале сошлись: явный фаворит ­ команда ОМВД «Кимрский» и (опять неожиданность!) ­ команда ОФСБ. Фаворит подтвердил свой класс и поменял прошлогодний серебряный кубок на золотой. Третьими стали футболисты из ОМВД г. Дубны.

Лучшим спортсменом спартакиады по решению оргкомитета признан Сергей Михайлов («Мособлпожспас»), завоевавший две медали. Абсолютной победительницей женского турнира стала представительница ОМВД «Кимрский» Наталья Косинцева (кстати, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком). Отличившимся командам и спортсменам вручены памятные призы, учрежденные дубненским предпринимателем Е.Рогожиным и руководителями ряда городских организаций («Криптен», «БЕТИЗ и К», отделение партии «Единая Россия»).

Кстати, в ходе спартакиады глава города М.Н. Данилов, имеющий особое расположение к людям в погонах, высказал идею проведения аналогичного турнира в рамках всего северного региона Московской области и выразил готовность переговорить на эту тему с главами других муниципалитетов.

Победителями соревнований в отдельных спортивных дисциплинах стали: настольный теннис ­ Сергей Михайлов («Мособлпожспас»); стрельба ­ Александр Дрыжаков (Союз десантников России); двоеборье ГТО ­ Данила Смирнов (в/ч 3559); гиревой спорт: до 80 кг ­ победили Дмитрий Серебряков («Мособлпожспас») и Антон Балакирев (ОФПС­18), свыше 80 кг ­ Виктор Савченко (393 Военное представительство); плавание 50 м в/с ­ Александр Андрианов (в/ч 3559); дартс ­ Владимир Антипов (Союз ветеранов МВД).