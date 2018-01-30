Более 70 спортсменов стали участниками лыжной гонки памяти Александра Яковлевича Березняка – известного авиаконструктора, чье имя носит дубненское ГосМКБ «Радуга». В общей сложности длина эстафеты составила три с половиной километра. Поддержать идею здорового образа жизни, приверженцем которого был знаменитый конструктор, собрались спортсмены всех возрастов – от первоклассников до соратников Березняка, вместе с ним разрабатывавшие в Дубне первые крылатые ракеты. Напутствовал приверженцев здорового образа жизни генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» Владимир Николаевич Трусов. Он отметил, насколько важно сохранение спортивных традиций на предприятии, ведь они объединяют и в спорте, и в работе. В этом году было решено несколько изменить привычный маршрут трассы, многие годы пролегавшей по стадиону «Волна». На стадионе лыжный заезд был организован для ветеранов – соратников Александра Яковлевича. Так, дистанцию успешно преодолели Анатолий Ломтев, Владимир Терехов, Евгений Очагов, Владимир Рыков, Валентин Головко, Валентина Кузьмина, Екатерина Назарова, Анатолий Шутов, Виктор Клименко и Вадим Шатилов. Они участвовали в гонке вне зачета. Для остальных участников забега лыжня пролегла по заснеженной акватории Московского моря. Всего эстафету бежали более трех десятков команд, сформированных из сотрудников конструкторского бюро, других предприятий города, школ и высших учебных заведений. «Александра Яковлевича Березняка лично я не знала, но у нас есть общее – он возглавлял машиностроительное конструкторское бюро «Радуга», я работаю на «Радуге», в спортивном комплексе, ­ говорит Мария Алагизова. – Поэтому мы пришли всей семьей, чтобы поучаствовать в эстафете. Это отличный праздник, который проводится ежегодно и стал традиционным в нашем городе». Перед стартом участники гонки возложили цветы к памятнику Александру Яковлевичу Березняку. Он установлен у входа на предприятие. В память о руководителе ветераны до сих пор чистят его любимую лыжную трассу в окрестностях Дубны. Как рассказал Вадим Шатилов, это 20­километровая трасса за Северной канавой с очень красивыми видами. Дистанция для мужчин составила 1,4 километра, для женщин – 700 метров. Лучшие результаты показали студентка Валентина Щербакова – 2 минуты 19 секунд, и старшеклассники Артем Фокин и Даниил Юренков, каждый из которых прошел дистанцию за 4 минуты 17 секунд. Среди команд подразделений самого предприятия места распределились следующим образом: на первом – сборная Службы главного инженера, Представительства заказчика и Профсоюзного комитета. На втором – команда ОК­3 и ОК­7, третье место у сборной ОК­2 и ОК­5. Победителем среди команд предприятий и организаций стала сборная студентов, второй результат показала команда ГУВД МО и «ОБОЗ», «бронзу» в зачете взяли спортсмены из Дворца спорта «Радуга». Одиннадцать команд от школ города боролись на этот раз за звание сильнейших. Гимназия №3, школа №5 и школа №1 имени А.Я. Березняка заняли первое, второе и третье места соответственно. Награждение же было для всех без исключения команд, ведь на спортивных праздниках, организованных в ГосМКБ, не бывает проигравших! Ольга ГРИГОРЬЕВА, Анна Сухая