8 декабря в зале администрации города состоялось торжественное награждение мужской команды города Дубны по футболу, которая стала абсолютным победителем чемпионата Московской области и финалистом Кубка Московской области по футболу 2017 года. Тренер команды ­ Денис Юрьевич Белков.

Заслуженный кубок футболистам вручили и.о. руководителя городской администрации Максим Николаевич Данилов и и.о. главы города Сергей Александрович Куликов.

Также в адрес чемпионов прозвучали слова благодарности от депутатов города, которые пожелали футболистам дальнейших побед.