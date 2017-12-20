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Награждение Печать
20.12.2017 13:36

8 декабря в зале администрации города состоялось торжественное награждение мужской команды города Дубны по футболу, которая стала абсолютным победителем чемпионата Московской области и финалистом Кубка Московской области по футболу 2017 года. Тренер команды ­ Денис Юрьевич  Белков.

Заслуженный кубок футболистам вручили и.о. руководителя городской администрации Максим Николаевич Данилов и и.о. главы города Сергей Александрович Куликов.

Также в адрес чемпионов прозвучали слова благодарности от депутатов города, которые пожелали футболистам дальнейших побед.
 

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