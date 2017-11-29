|
27 октября во Дворце спорта «Измайлово» г. Москвы состоялся очередной международный турнир по пауэрлифтингу по версии WRPF, в котором приняли участие представители более 30 стран мира.
Единственный участник из Дубны Александр Цветков (на фото), выступая в становой тяге, опередил своего ближайшего соперника из Белоруссии, заняв первое место с результатом 235 кг в новой для себя возрастной группе 6064 года, а также в новой номинации – жим лежа в софтэкипировке (облегченной) 170 кг, и обеспечил себе 1е место в весовой категории до 100 кг. Ранее Александр выступал на этом помосте в 1980 и 1982 годах, установив рекорд СССР в рывке (отборочный турнир на 22е Олимпийские игры в Москве).
А 2829 октября в Люберцах состоялось первенство Московской области среди ДЮСШ по тяжелой атлетике среди девочек и мальчиков 2003 – 2005г.р. Двое воспитанников Александра Цветкова представляли клуб «100 – пудофф» и город Дубну. В категории до 38 кг в упорной борьбе с коломенскими штангистами Влад Шмелев (гимназия № 11) занял почетное 3е место, в рывке 32 кг и в толчке 43 кг. В категории до 85 кг, улучшив на 11 кг сумму двоеборья, Евгений Барляев (школа № 5) занял 5е место. Частный клуб «100пудофф» единственный не только в Дубне, но и в России, где развивается детская тяжелая атлетика.
С 3 по 5 ноября состоялся 34й Чемпионат мира по пауэрлифтингу и другим номинациям по одной из ведущих версий мира WPC. Что примечательно, в нем принимали участие представители 37 стран мира, в том числе Ирландии, Индии, Ирана, Германии, Великобоитании, Финляндии, США, бывших союзных республик… Около двух тысяч тяжелоатлетов разных возрастных групп, мужчины и женщины, боролись за медали.
В категории до 67 кг в возрастной группе 4549 лет в классическом пауэрлифтинге выиграла Катерина Погула (на фото) с суммой троеборья 195 кг. В возрастной группе 6064 года в безъэкипировочном дивизионе, несмотря на травму, обошел ближайшего соперника из СанктПетербурга и занял 1е место Александр Цветков с результатом 545 кг. А в отдельной номинации в софтэкипировке, в жиме, уступив спортсмену из Москвы, занял 2е место с результатом 165 кг.
Подготовил Кирилл ОРЛОВ