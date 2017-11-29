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Весомые победы Печать
29.11.2017 08:25

27 октября во Дворце спорта «Измайлово»  г. Москвы  состоялся очередной международный турнир по пауэрлифтингу  по версии WRPF, в котором приняли участие представители более 30 стран мира.

Единственный участник из Дубны ­ Александр Цветков (на фото),  выступая в становой тяге,  опередил своего ближайшего соперника из Белоруссии, заняв   первое  место с результатом  235 кг в новой для себя возрастной группе ­  60­64 года, а также в новой номинации – жим лежа в софт­экипировке (облегченной) ­170 кг, и обеспечил себе 1­е место в весовой категории до 100 кг. Ранее  Александр выступал на этом помосте в 1980 и 1982 годах,  установив  рекорд СССР в рывке (отборочный турнир на 22­е Олимпийские игры в Москве).

А 28­29 октября в Люберцах состоялось первенство Московской области среди  ДЮСШ по тяжелой атлетике среди девочек и мальчиков 2003 – 2005г.р. Двое воспитанников Александра Цветкова  представляли клуб «100 – пудофф» и город Дубну. В категории до 38 кг в упорной борьбе с коломенскими штангистами Влад Шмелев (гимназия № 11) занял почетное 3­е место, в рывке ­  32 кг и в толчке ­ 43 кг. В категории до 85 кг, улучшив на 11 кг сумму двоеборья, Евгений Барляев (школа № 5) занял 5­е место. Частный клуб «100­пудофф» ­ единственный  не только  в Дубне, но и в России, где развивается детская тяжелая атлетика.

С 3 по 5 ноября состоялся  34­й Чемпионат мира по пауэрлифтингу  и другим номинациям по одной из ведущих версий мира WPC. Что примечательно, в нем принимали участие представители 37 стран  мира, в том числе Ирландии, Индии, Ирана, Германии, Великобоитании, Финляндии, США, бывших союзных республик…  Около двух тысяч тяжелоатлетов разных возрастных групп, мужчины и женщины, боролись за медали.

В категории до 67 кг  в возрастной группе 45­49 лет в классическом пауэрлифтинге  выиграла Катерина  Погула (на фото) с суммой троеборья 195 кг.  В возрастной группе 60­64 года в безъэкипировочном  дивизионе, несмотря на травму, обошел ближайшего соперника из Санкт­Петербурга и занял 1­е место Александр Цветков с результатом 545 кг. А в отдельной номинации в  софт­экипировке, в жиме, уступив спортсмену из Москвы, занял 2­е место  с результатом 165 кг.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ
 

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