27 октября во Дворце спорта «Измайлово» г. Москвы состоялся очередной международный турнир по пауэрлифтингу по версии WRPF, в котором приняли участие представители более 30 стран мира.

Единственный участник из Дубны ­ Александр Цветков (на фото), выступая в становой тяге, опередил своего ближайшего соперника из Белоруссии, заняв первое место с результатом 235 кг в новой для себя возрастной группе ­ 60­64 года, а также в новой номинации – жим лежа в софт­экипировке (облегченной) ­170 кг, и обеспечил себе 1­е место в весовой категории до 100 кг. Ранее Александр выступал на этом помосте в 1980 и 1982 годах, установив рекорд СССР в рывке (отборочный турнир на 22­е Олимпийские игры в Москве).

А 28­29 октября в Люберцах состоялось первенство Московской области среди ДЮСШ по тяжелой атлетике среди девочек и мальчиков 2003 – 2005г.р. Двое воспитанников Александра Цветкова представляли клуб «100 – пудофф» и город Дубну. В категории до 38 кг в упорной борьбе с коломенскими штангистами Влад Шмелев (гимназия № 11) занял почетное 3­е место, в рывке ­ 32 кг и в толчке ­ 43 кг. В категории до 85 кг, улучшив на 11 кг сумму двоеборья, Евгений Барляев (школа № 5) занял 5­е место. Частный клуб «100­пудофф» ­ единственный не только в Дубне, но и в России, где развивается детская тяжелая атлетика.

С 3 по 5 ноября состоялся 34­й Чемпионат мира по пауэрлифтингу и другим номинациям по одной из ведущих версий мира WPC. Что примечательно, в нем принимали участие представители 37 стран мира, в том числе Ирландии, Индии, Ирана, Германии, Великобоитании, Финляндии, США, бывших союзных республик… Около двух тысяч тяжелоатлетов разных возрастных групп, мужчины и женщины, боролись за медали.

В категории до 67 кг в возрастной группе 45­49 лет в классическом пауэрлифтинге выиграла Катерина Погула (на фото) с суммой троеборья 195 кг. В возрастной группе 60­64 года в безъэкипировочном дивизионе, несмотря на травму, обошел ближайшего соперника из Санкт­Петербурга и занял 1­е место Александр Цветков с результатом 545 кг. А в отдельной номинации в софт­экипировке, в жиме, уступив спортсмену из Москвы, занял 2­е место с результатом 165 кг.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ