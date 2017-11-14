Четвертого ноября в городском поселении Вербилки прошли соревнования по гиревому спорту. Организатором этого спортивного праздника стал спортивный клуб «Вербилки». На турнир были приглашены спортсмены­-гиревики из ряда городов Подмосковья, в том числе и команда «Гиревики Дубны», которая тренируется в зале тяжёлой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ.

Дубненские спортсмены уже имеют опыт выступления на региональных соревнованиях, и эти состязания для них стали своеобразным мастер­классом и подготовительным этапом к предстоящему Кубку Москвы и Московской области, который состоится в ближайшие недели.

Во время соревнований дубненская команда показала высокую технику выполнения упражнений гиревого двоеборья ­ толчок двух гирь и рывок гири одной и затем другой руками.

По итогам соревнований все участники нашей команды стали победителями или призёрами в своих весовых категориях. Соревнования проводились в поднятии гирь весом 16 килограммов. Среди женщин победу одержала Наталья Чуркина (рывок ­ 118 очк.). У мужчин победителями стали: Алексей Новосёлов (весовая категория до 73 кг, сумма двоеборья ­ 138 очк.), Юрий Бесчастнов (в.к. до 78 кг, сумма ­ 258 очк.), Андрей Ильясов (в.к. до 85 кг, сумма ­ 254 очк.) и Георгий Прохоров (в.к. свыше 95 кг, сумма ­ 292 очк.) Также два спортсмена Эрмухаммад Душанов (в.к. до 8 кг, сумма ­ 180 очк.) и Виктор Савченко (в.к. до 85 кг, сумма ­ 179,5 очк.) заняли второе и третье места соответственно.

Турнир, посвященный Дню народного единства, стал объединяющим для гиревиков Талдомского района и Дубны. После завершения состязаний команды договорились о более тесном взаимодействии в развитии гиревого спорта.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ