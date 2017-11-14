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Победа дубненских гиревиков Печать
14.11.2017 11:20

Четвертого ноября  в городском поселении Вербилки  прошли соревнования по гиревому спорту.  Организатором этого спортивного  праздника стал спортивный клуб «Вербилки». На турнир были приглашены спортсмены­-гиревики из ряда городов Подмосковья, в  том числе и команда «Гиревики Дубны», которая тренируется в зале тяжёлой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ.

 

Дубненские спортсмены уже имеют опыт выступления на региональных соревнованиях,  и эти состязания  для них  стали своеобразным мастер­классом и  подготовительным этапом   к предстоящему Кубку Москвы и Московской области, который состоится в ближайшие недели.

Во время  соревнований дубненская команда показала высокую технику выполнения упражнений гиревого двоеборья ­ толчок двух гирь и рывок гири одной и затем другой руками.

По итогам соревнований все участники нашей команды стали победителями или призёрами в своих весовых категориях. Соревнования проводились в поднятии гирь весом 16 килограммов. Среди женщин победу одержала Наталья Чуркина  (рывок ­ 118 очк.). У мужчин победителями стали: Алексей Новосёлов   (весовая категория до 73 кг,  сумма  двоеборья ­ 138 очк.), Юрий Бесчастнов (в.к. до 78 кг, сумма ­ 258 очк.), Андрей Ильясов  (в.к. до 85 кг, сумма ­ 254 очк.) и  Георгий  Прохоров  (в.к. свыше 95 кг, сумма  ­ 292 очк.) Также два спортсмена  Эрмухаммад  Душанов (в.к. до 8 кг, сумма ­ 180 очк.) и Виктор Савченко (в.к. до 85 кг, сумма ­ 179,5 очк.) заняли второе и третье места  соответственно.

Турнир, посвященный Дню народного единства, стал объединяющим для гиревиков Талдомского района и Дубны. После завершения состязаний  команды договорились о более тесном взаимодействии в развитии гиревого спорта.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ
 

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